Vrachtschip maakt voor het eerst sinds oorlog gebruik van Oekraïense vaarroute

Een groot vrachtschip dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stillag, vaart nu voor het eerst over de Zwarte Zee. Het schip maakt gebruik van een zogenoemde humanitaire corridor, een tijdelijke vaarroute voor gestrande schepen.

Het containerschip, dat de Joseph Schulte heet en op weg is naar Istanboel, lag sinds 23 februari vorig jaar vast in de haven van Odesa. Het schip vaart onder de vlag van Hongkong en is bijna 300 meter lang en zo'n 48 meter breed. De bemanning van het schip bestaat vooral uit Oekraïners en Turken.

De corridor is opgezet door Oekraïne. Het gebruik ervan is wel op eigen risico, want Rusland heeft niet laten weten mee te werken aan de vaarovergang. Zo wees het land erop dat het schepen die Oekraïne naderen als militaire doelen kan beschouwen.

Rusland trok zich vorige maand terug uit de graandeal met Oekraïne. Die overeenkomst maakte het mogelijk om tijdens de oorlog Oekraïense landbouwproducten te blijven exporteren via de Zwarte Zee. De beëindiging van de deal doet vermoeden dat Rusland de scheepvaart over de Zwarte Zee wil blijven blokkeren.

Sinds de terugtrekking uit de graandeal heeft Rusland meerdere keren Oekraïense havens beschoten. Zo vuurde de Russische marine afgelopen weekend meerdere waarschuwingsschoten af toen ze een vrachtschip wilde inspecteren.

In de Oekraïense havens liggen tientallen schepen die door de invasie niet meer konden uitvaren. Meestal is de bemanning al geëvacueerd. Naar verwachting zullen meerdere Turkse schepen gebruikmaken van de tijdelijke vaarroute. Of ook Oekraïense schepen dat zullen doen, is nog niet bekend.