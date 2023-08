De roebel daalt en daalt, Russische bommenwerpers onderschept

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer de Russische roebel die opnieuw daalt en een Oekraïense generaal die veroordeeld wordt vanwege hoogverraad. Ook moesten Nederlandse F-16's in actie komen vanwege Russische bommenwerpers.

Russische roebel daalt naar laagste punt in bijna anderhalf jaar

De Russische roebel daalde maandag naar het laagste punt ten opzichte van de dollar sinds maart vorig jaar. Op het dieptepunt kreeg je voor 1 dollar 101,75 roebel. Later op de dag herstelde de Russische munteenheid nog ietsje, naar zo'n 98 roebel per dollar. De munt daalde dit jaar met 30 procent ten opzichte van de Amerikaanse munteenheid.

De zwakkere roebel zal gevolgen hebben voor Russen in het dagelijks leven. Een zwakke munt maakt het namelijk duurder om spullen uit het buitenland te halen. Dit zal doorgerekend worden in de prijzen. Oftewel: de inflatie zal verder toenemen.

Naar verwachting zal de Russische centrale bank haar belangrijkste rentestand binnenkort verder verhogen om die inflatie te beteugelen en de roebel te versterken. Ook dat is niet zonder gevolgen: dat maakt het lenen van geld duurder.

Oekraïne veroordeelt generaal geheime dienst voor hoogverraad

In Oekraïne is een generaal-majoor van de geheime dienst SBU veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor hoogverraad. De hooggeplaatste officier verzamelde informatie en gaf die door aan Rusland. Dit gebeurde vóór de oorlog in Oekraïne.

Hij zou ook huurmoordenaars hebben gerekruteerd voor een aanslag op de commandant van een Tsjetsjeens bataljon dat aan Oekraïense zijde vocht. De inlichtingenofficier is in april 2020 gearresteerd.

Russische bommenwerpers nabij NAVO-luchtruim, Nederlandse F-16's in actie

Zowel Deense als Britse piloten moesten maandag in actie komen vanwege Russische bommenwerpers. De Russische Tu-95's naderden in beide gevallen het NAVO-luchtruim. In beide gevallen kwam het niet tot een confrontatie.

In het eerste geval werden de bommenwerpers boven Denemarken gesignaleerd. Volgens NAVO-afspraken horen Nederlandse F-16's hierop te reageren en gingen daarom ook de lucht in. De Deense luchtmacht was er sneller bij, waardoor de Nederlandse inzet niet meer nodig was.

Niet veel later gebeurde er iets vergelijkbaars ten noorden van Schotland. Twee Russische langeafstandsbommenwerpers passeerden ten noorden van de Shetlandeilanden. Ze werden uiteindelijk onderschept door twee Britse Typhoon-jets.

Oekraïne wil maatregelen na onderschepping vrachtschip op zee

Oekraïne heeft boos gereageerd op een incident waarbij een Russisch marineschip in de Zwarte Zee waarschuwingsschoten afvuurde op een vrachtschip. Het land spreekt van een "grove schending van het internationale recht" en vraagt de internationale gemeenschap om maatregelen te nemen.

De Russen stelden zondag dat zij met een patrouilleschip een vaartuig wilden stoppen. De Russische marine wilde het vrachtschip controleren, maar de kapitein zou niet hebben meegewerkt. Hierop besloten de Russen waarschuwingsschoten af te vuren.

De spanning op de Zwarte Zee loopt steeds verder op sinds Rusland uit de zogenoemde graandeal is gestapt. Het land wil nu schepen die van of naar Oekraïne varen inspecteren om te kijken of er geen militaire goederen worden meegenomen.

Russische militairen konden uiteindelijk alsnog aan boord van het vrachtschip gaan om controles uit te voeren. Het Russische ministerie van Defensie zei dat het vaartuig daarna toestemming kreeg om verder te varen.