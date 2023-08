Polen arresteert Russen die propaganda maken voor Wagner-huurlingen

Polen heeft twee Russen gearresteerd, omdat ze propaganda hebben gemaakt voor het omstreden Wagner-huurlingenleger. Het duo wordt beschuldigd van onder meer spionage.

De twee verspreidden propaganda over de Wagner Group, die meevocht in Oekraïne. Dat deden ze in de hoofdstad Warschau en Krakau, de tweede stad van het land.

Onlangs zijn in Krakau stickers met reclame voor de huurlingen in beslag genomen. Op de stickers staat het logo van Wagner met de tekst: "We zijn hier. Sluit je aan." Volgens de politie leidt de daarbij afgebeelde QR-code naar een wervingssite voor de groepering.

Polen is extra alert op Wagner sinds het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin na een mislukte opstand tegen Moskou is neergestreken in buurland Belarus. De regering in Warschau houdt rekening met provocaties.