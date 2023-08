Poolse politie onderzoekt stickercampagne voor huurlingen Wagner Group

In Polen heeft de politie stickers in beslag genomen waarop reclame wordt gemaakt voor de Russische huurlingengroep Wagner. De stickers werden in verschillende delen van Krakau opgemerkt door inwoners.

Op de stickers staat het logo van de Wagner Group met de tekst "We zijn hier. Sluit je aan". Volgens de politie leidt de daarbij afgebeelde QR-code naar een wervingssite voor de groepering.

In Polen is de nervositeit toegenomen sinds troepen van het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin hun kamp opzetten in buurland Belarus na een mislukte opstand in Rusland.

"We weten niet of de stickercampagne een grap is of dat er iets ernstigers achter zit", zei een politiewoordvoerder in Krakau. De politie is bezig de daders op te sporen.

Volgens het Poolse strafrecht is zowel rekrutering voor buitenlandse legers als in dienst treden hierbij verboden. Op overtredingen staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.