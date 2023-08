Oekraïners mogen weer naar strand Odesa, ondanks mijnen in zee en aanvallen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De zuidelijke havenstad Odesa in Oekraïne heeft voor het eerst sinds de Russische invasie een aantal stranden officieel geopend. Zonnebaden is niet toegestaan als het luchtalarm afgaat.

De stranden waren gesloten om de veiligheid van de bevolking te waarborgen. De stad aan de Zwarte Zee was herhaaldelijk het doelwit van grote raket- en droneaanvallen van Rusland. In de afgelopen periode nam de hoeveelheid luchtaanvallen op de stad iets af.

Belangstellenden mogen niet te ver de zee in zwemmen. Er liggen honderden mijnen in het water die door boten kunnen afgaan. Zowel Rusland als Oekraïne ziet momenteel elke boot in de Zwarte Zee als "oorlogsboot".