Oekraïne ontslaat alle chefs rekruteringscentra na 'weerzinwekkende' corruptie

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag aangekondigd alle chefs van regionale militaire rekruteringscentra te ontslaan. Dat doet de president uit bezorgdheid over wijdverspreide corruptie.

Het wangedrag van de chefs kwam begin deze maand aan het licht na een onderzoek van de inspectie. Het hoofd van het rekruteringscentrum in Odesa werd toen beschuldigd van fraude. Zijn familie zou het illegaal verkregen geld hebben uitgegeven aan bezittingen in Spanje.

"Dit systeem zou moeten worden beheerd door mensen die precies weten wat oorlog is en waarom cynisme en omkoping tijdens oorlog verraad is", zegt Zelensky in een verklaring op Telegram. De president sprak eerder al van "weerzinwekkende" praktijken.