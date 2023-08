Duitsland komt met meer hulp, Oekraïne met 'veilige' vaarroute

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Duitsland geeft Oekraïne meer wapens, waaronder Patriot-luchtafweersystemen. En Oekraïne wil vaarverkeer over de Zwarte Zee toch mogelijk maken met een speciale veilige route.

Oekraïne wees donderdag een nieuwe vaarroute aan over de Zwarte Zee. Volgens de marine is het een "humanitaire corridor", een veilige vaarroute, voor handelsschepen. De route is bedoeld voor tientallen schepen die sinds de oorlog vastliggen in de Oekraïense havens.