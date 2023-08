Kans dat Oekraïense tegenaanval lukt steeds kleiner: 'Moeilijkste tijd van oorlog'

Delen via E-mail

De tegenaanval die Oekraïne sinds enkele weken uitvoert tegen Rusland heeft een steeds kleinere kans op slagen. Westerse experts noemen de informatie die ze krijgen over het offensief "ontnuchterend". Het lijkt onwaarschijnlijk dat Oekraïne door de Russische verdediging kan breken.

Oekraïne begon begin juni met een serie tegenaanvallen om land te heroveren op de Russen. De regering in Kyiv gaf al toe dat het offensief moeizaam verloopt. De Russen hebben hun verdediging nu beter op orde dan een paar maanden geleden.

In eerste instantie boekte Oekraïne enkele successen, vooral nadat het land door het Westen geleverde tanks en pantservoertuigen inzette. Sindsdien hebben de strijdkrachten moeite om door de Russische mijnenvelden en loopgraven te komen.

"De Oekraïners kijken nog een paar weken of ze vooruitgang kunnen boeken. Maar het wordt steeds onwaarschijnlijker dat ze de terreinwinst boeken waar ze op hoopten, die de oorlog kan doen kantelen", zegt een westerse diplomaat tegen CNN .

Dat laatste is in het voordeel van de Russen. Zij leiden minder verliezen doordat ze vanuit versterkte verdedigingsposten vechten. Bovendien hebben de Russen meer militairen dan Oekraïne.

"De omstandigheden waren al niet in het voordeel van Oekraïne. Daar lijkt voorlopig geen verandering in de komen", zegt een hoge, anonieme militair.

Mike Quigley, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is ook niet hoopvol. "De informatie die wij te horen krijgen bij onze bijpraatsessies is ontnuchterend. Oekraïne stuit op enorme obstakels. Dit is de moeilijkste tijd van de oorlog."