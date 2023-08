Rusland schrijft eigen geschiedenis met schoolboeken die invasie toejuichen

Rusland heeft nieuwe geschiedenisboeken voor scholieren gepubliceerd die de invasie van Oekraïne verheerlijken en toejuichen. De schoolboeken zijn pogingen van het Kremlin om de geschiedenis naar zijn hand te zetten.

Minister Sergei Kravtsov van Onderwijs presenteerde de geschiedenisboeken op een persconferentie in Moskou. De boeken zijn bedoeld voor kinderen in de elfde klas in Rusland (kinderen van ongeveer zeventien jaar oud) en moeten scholieren leren over de doelen van de oorlog in Oekraïne.

De secties over de Russische invasie van Oekraïne zijn in slechts vijf maanden geschreven, maakte Kravtsov bekend. De boeken zijn gepubliceerd vlak voordat Russische kinderen weer naar school gaan. Vanaf 1 september zullen de schoolboeken in gebruik worden genomen.

Kinderen moeten ervan "overtuigd raken" dat demilitarisatie en denazificatie de werkelijke doelen van de invasie van Oekraïne zijn, zei Kravtsov. De verklaring komt overeen met wat president Vladimir Poetin aan het begin van de oorlog in februari 2022 zei toen hij zijn troepen de grens over stuurde.

Zo zien de nieuwe Russische schoolboeken eruit. Foto: AFP

Rusland schrijft eigen geschiedenis

Onder Poetin is de overheidscontrole op wat kinderen horen op school stevig aangescherpt. Sinds de oorlog in Oekraïne is dit alleen maar verder toegenomen. De regering schrijft letterlijk zijn eigen geschiedenis.

De boeken schetsen bijvoorbeeld ook een vertekenend beeld van de Russische annexatie van schiereiland de Krim in 2014. Die annexatie wordt onder internationaal recht als illegaal beschouwd, maar de Russische geschiedenisboeken noemen het een poging van Russische soldaten om "vrede te bewaren". Na de annexatie brak een oorlog uit in Oost-Oekraïne tussen rebellen en het Oekraïense leger.

Het Westen wordt in de boeken beschreven als "slechter dan Napoleon, die in 1812 naar Rusland oprukte".