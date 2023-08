Vijf doden en tientallen gewonden door Russische raketaanvallen op Pokrovsk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Oekraïne meldt dat maandag vijf mensen zijn omgekomen bij twee Russische raketaanvallen op Pokrovsk, een stad in het oosten van het land. Ook raakten zeker 31 mensen gewond.

Volgens Ihor Klymenko, de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, raakten de raketten twee appartementencomplexen in Pokrovsk in de regio Donetsk, op 40 kilometer van de frontlinie.

Op beelden is te zien hoe mensen door het puin naar overlevenden zoeken. Een van de complexen had vijf verdiepingen en raakte zwaar beschadigd. Een ambulance is ter plaatse om de gewonden te verzorgen.