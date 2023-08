Overzicht Opnieuw aanval op Krimbrug, oliepijpleiding naar Europa deels buiten werking

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: opnieuw een aanval op de Krimbrug en een belangrijke oliepijpleiding tussen Rusland en Europa is tijdelijk buiten werking gesteld wegens een lek.

Volgens Russische meldingen heeft een Oekraïense raket opnieuw de Krimbrug beschadigd. Dat is de brug tussen het schiereiland de Krim en Rusland. Andere Oekraïense raketten zouden zijn neergehaald door Rusland.

Het is niet voor het eerst dat de brug onder vuur is genomen door Oekraïne. Eind juli en in juni werden ook al gerichte aanvallen gemeld. De brug is belangrijk voor de bevoorrading van de Russische troepen. Zolang de brug niet gebruikt kan worden vindt transport via twee andere aanvoerwegen plaats.

Volodymyr Saldo, de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van Kherson, meldt zondag ook een aanval op een brug bij Henitsjesk in het zuiden van de regio. Bij deze aanval zou een gewonde zijn gevallen en een gaspijpleiding beschadigd zijn geraakt. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de aanvallen.

Zaterdag voerde Rusland een reeks luchtaanvallen uit in Oekraïne. Daarbij werd volgens de Oekraïners onder meer een bloedtransfusiecentrum geraakt.

Belangrijke oliepijpleiding tussen Rusland en Europa deels buiten werking

De Druzhba-pijp, die olie van Rusland naar Europa vervoert, is dit weekend deels buiten werking gesteld. De Poolse beheerder PERN nam die beslissing nadat in Polen een lek werd ontdekt. Het duurt in elk geval tot dinsdag voor het lek in de leiding is gerepareerd.

De Druzhba-oliepijpleiding is een van de grootste ter wereld. De leiding kan de hoeveelheid van 2 miljoen olievaten per dag vervoeren. Maar dat maximum wordt door de sancties tegen Rusland bij lange na niet gehaald. Duitse media schrijven dat er tegenwoordig Kazachse olie door de pijp vervoerd wordt.

Volgens PERN zorgt het lek niet voor gezondheidsrisico's voor omwonenden. Maar de beheerder zei niet wat de impact op de levering aan Duitsland is.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken in Berlijn zegt dat er contact is met verschillende Oost-Duitse raffinaderijen. Daar zou niet voor leveringsproblemen worden gevreesd.

Sinds de ontploffingen vorig jaar bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 wordt er extra scherp op de Europese energie-infrastructuur gelet. Het is nog niet bekend wat nu de oorzaak is van het lek.

Moskou hield vorig jaar Oekraïne en het Westen verantwoordelijk voor de ontploffingen. Die vonden plaats toen de Europese Unie minder afhankelijk van Russische energie wilde worden. Zowel Oekraïne als de westerse leiders zeiden niets met de ontploffingen te maken te hebben en spraken van sabotage. De onderzoeken naar de ontploffingen lopen nog.

Rusland meldt neerhalen drone bij Moskou

De burgemeester van Moskou, Sergey Sobyanin, maakte zondag bekend dat de luchtverdediging een vijandige drone heeft neergehaald. "Een drone probeerde vandaag rond 11.00 uur door te breken richting Moskou, maar is vernietigd door de luchtverdediging."

De afgelopen maanden zijn meerdere droneaanvallen gemeld in de Russische hoofdstad. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de laatste aanval nog niet opgeëist heeft Oekraïne eerder lucht- en zeedrones ingezet om Russische doelen aan te vallen. Vrijdagavond werd een Russische tanker in de Straat van Kertsj beschadigd door een onbemand vaartuig met explosieven.

Op hun beurt beschieten de Russen ook op grote schaal doelen in Oekraïne met raketten en drones. Zondagnacht zou Rusland 's nachts weer grootschalige aanvallen hebben uitgevoerd. Daarbij zou Oekraïne tientallen Russische kruisraketten en onbemande vliegtuigjes hebben neergehaald.

Sovjetsymbolen in Kyiv steeds vaker weggehaald

Sinds de inval van Rusland worden steeds meer oude Sovjetsymbolen uit het Oekraïense straatbeeld verwijderd. Ook beelden van Russische dichters en Sovjetgeneraals worden weggehaald. Op die manier manier wil Oekraïne breken met de historische invloed van Rusland.

Zondag werd in Kyiv het Sovjetembleem van een hamer en sikkel op het Moederlandmonument vervangen door het Oekraïense nationale wapen, de drietand. De installatie van de drietand begon zaterdag al, maar werd meerdere keren stilgelegd door slecht weer of omdat er geschuild moest worden wegens het luchtalarm.

De drietand van 500 kilo is uiteindelijk zondagochtend op het monument bevestigd, waarna de werklui op het monument zwaaiden met een Oekraïense vlag.

Het Moederlandmonument is het hoogste monument van Oekraïne. Het is een standbeeld van een vrouw van 62 meter hoog. In haar ene hand draagt de vrouw een zwaard, in de andere een schild. Op het schild stond tot voor kort de hamer en sikkel afgebeeld, het officiële symbool van de Sovjet-Unie. Dit symbool werd eerder al van het schild verwijderd.

Oekraïne noemt vredestop productief, Rusland noemt het gedoemd te mislukken

Zondag vonden in Saoedi-Arabië gesprekken met meer dan veertig landen plaats om tot een vreedzame oplossing van de oorlog in Oekraïne te komen. De vredestop heeft niet tot een doorbraak gezorgd, maar toch noemde Oekraïne de gesprekken productief.