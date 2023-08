Grote vredestop in Saoedi-Arabië: ook China buigt zich over oorlog in Oekraïne

Oekraïne wil bij de vredestop dit weekend in het Saoedische Jeddah met de hulp van China stappen zetten op weg naar een vredesdoorbraak in de oorlog met Rusland. Liefst veertig landen nemen deel aan de conferentie, maar hoofdrolspeler Rusland ontbreekt.

De tweedaagse meeting wordt gehouden op initiatief van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wil stappen zetten naar vrede en hoopt zijn westerse partners achter zich te krijgen om grote landen als China en India te overtuigen om een standpunt in te nemen voor het bereiken van vrede.

Oekraïne heeft als doel om een principeakkoord te bereiken voor een vredige einde van de oorlog in het land. Het lijkt erop dat Zelensky hoopt om op het eind van de vredestop een met alle landen gezamenlijke verklaring te kunnen brengen. Een verklaring die het pad moet effenen naar vrede.

Rusland is er niet bij, maar het Kremlin heeft al wel aangegeven om de ontwikkelingen in Jeddah goed in de gaten te houden. Autoriteiten vanuit zowel Rusland als Oekraïne en ook internationale partners hebben al aangegeven dat directe vredesgesprekken tussen beide landen voorlopig geen optie is.

Saoedi-Arabië krijgt China zover om mee te praten en te luisteren

De vredestop wordt in Saoedi-Arabië gehouden omdat de olieproducent een goede relatie onderhoudt met zowel Oekraïne als Rusland. Ook heeft de Golfstaat ervoor gezorgd dat er heel veel landen op de top zijn, landen zoals China bijvoorbeeld, die eerder niet happig waren op een dergelijke bijeenkomst.

"We zijn het op veel punten niet eens en we horen allemaal verschillende standpunten, maar het is belangrijk dat we al onze principes delen", zegt een speciale afgevaardigde van China tegen persbureau Reuters.