Russische olietanker door Oekraïense zeedrone geraakt bij strategische brug

Een Russische tanker is vrijdagnacht beschadigd geraakt door een Oekraïense aanval met een zeedrone. De droneaanval vond plaats bij de Straat van Kerch, een strategische brug tussen Rusland en het bezette schiereiland De Krim.

Het doelwit van de aanval was de tanker SIG, die in het verleden is gebruikt om Russische troepen in Syrië te bevoorraden met olie.