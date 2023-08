Overzicht Oekraïne raakt Russisch oorlogsschip, mijnen hinderen tegenoffensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het Oekraïense leger heeft een Russisch oorlogsschip beschadigd. Het tegenoffensief op het land wordt gehinderd door de 'krankzinnige' hoeveelheid mijnen die Russen achterlaten. En China voegt zich bij de Oekraïnetop van komend weekend om vredesvoorstellen te bespreken.

Oekraïners gehinderd door mijnenvelden

Het offensief van Oekraïne vordert langzaam. De Oekraïners worden gehinderd door mijnenvelden van de Russen, meldt CNN. Een krankzinnige hoeveelheid zelfs, zegt Oleksiy Danilov van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad tegen de Amerikaanse nieuwssite.

"Gemiddeld zijn er drie tot vier of vijf landmijnen per vierkante meter. Stel je voor hoe moeilijk het werk is om ze te verwijderen zodat ons leger daarna kan oprukken."

De Russische troepen hebben bezoek gekregen van hun minister van Defensie. Sergei Shoigu is aan het front bijgepraat over het offensief. De minister zou de officieren en troepen hebben bedankt voor de volgens hem "succesvolle operaties" bij de Oost-Oekraïense stad Lyman.

Het is niet duidelijk wanneer Shoigu dit bezoek heeft gebracht. De vorige keer dat de minister naar het front afreisde, was in juni. Dat gebeurde na de mislukte opstand van het Wagner-huurlingenleger.

Russisch marineschip beschadigd door droneaanval

CNN meldde vrijdag ook dat de Oekraïners een succesvolle aanval hebben uitgevoerd op een Russisch marineschip. Ze zouden in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee het Russische schip Olenegorsky Gornyak hebben beschadigd met behulp van een zeedrone.

Een bron zegt tegen de nieuwszender dat de drone geladen was met 450 kilogram TNT. Aan boord van het Russische schip zaten ongeveer honderd militairen.

Een video die online is gedeeld, laat zien hoe een onbemande zeedrone een schip nadert in het donker. Dat schip lijkt inderdaad de Olenegorsky Gornyak in de haven van Novorossiysk te zijn, stelt CNN. De zender benadrukt dat hij de identiteit van het schip op de video niet met zekerheid kan verifiëren.

In een verklaring op vrijdagochtend zei het Russische ministerie van Defensie dat twee onbemande boten de marinebasis Novorossiysk probeerden aan te vallen. Volgens het ministerie had de Russische marine die aanval afgeslagen.

Oekraïense onderwaterdrone filmt eigen aanval op Russisch marineschip

Geen explosieven op dak kerncentrale Zaporizhzhia

Het Oekraïense leger vreesde voor explosieven op het dak van de kerncentrale in Zaporizhzhia, maar vrijdag bleek die vrees onterecht. Het leger dacht op het dak boven de derde en vierde reactor objecten te zien die leken op explosieven. Het internationaal atoomagentschap IAEA ging vervolgens op inspectie, maar trof geen explosieven aan.

In juli trof de IAEA tijdens zo'n inspectie wel enkele mijnen aan. Die lagen niet op het dak, maar in de bufferzone rond de kerncentrale. Volgens het agentschap zou een ontploffing van zo'n mijn geen gevaar voor de centrale opleveren.

De kerncentrale viel kort na de invasie in handen van Rusland. De centrale produceert sinds september geen stroom meer voor het elektriciteitsnet.

Ook China neemt deel aan Oekraïnetop in Saoedi-Arabië

Komend weekend wordt in Saoedi-Arabië de Oekraïnetop gehouden. In Jeddah wordt gesproken over de oorlog in Oekraïne. China is daar ook bij, werd vrijdag bekendgemaakt.

"China hoopt een constructieve rol te kunnen spelen binnen de internationale gemeenschap om een politieke oplossing te vinden voor de crisis in Oekraïne", verklaarde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De komst van China is belangrijk voor de top. China kan een belangrijke rol spelen bij een eventueel vredesakkoord vanwege zijn invloed op Rusland. Peking stelt zich op als een neutrale partij als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Maar critici vinden dat de Chinese regering de strijd stilzwijgend goedkeurt door de banden met Rusland aan te halen.