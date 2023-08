Kan er een nieuwe veilige route voor Oekraïens graan komen?

Dat is heel lastig, zegt NU.nl-buitenlandverslaggever Matthijs le Loux. "Kyiv wil dat de VN en Turkije helpen de graancorridor in de Zwarte Zee weer te openen, zonder Rusland. De Turkse marine zou dan de veiligheid moeten garanderen. Turkije wil Moskou niet voor het hoofd stoten en probeert liever Rusland weer in de graandeal te krijgen."

"Alternatieve exportroutes, zoals via Roemeense havens, hebben een beperkte capaciteit. Oekraïense en Roemeense exporteurs concurreren bijvoorbeeld om graanopslag en aanlegplekken. Ook aan weg- of spoorvervoer zitten limieten. Rusland bestookt bovendien de Oekraïense rivierhavens die daarvoor nodig zijn, wat een al forse uitdaging nog groter maakt."

