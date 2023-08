Oekraïense president Zelenksy wil in de herfst een wereldwijde vredestop

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil komende herfst een wereldwijde vredestop. Deze week komt hij met bijna veertig landen samen in Saoedi-Arabië om dat doel te realiseren.

De landen komen op 5 en 6 augustus bijeen in de havenstad Jeddah. Oekraïne wil dan ook in gesprek met de VS over veiligheidsgaranties aan Kyiv, in afwachting van de voltooiing van het toetredingsproces tot de NAVO.