Kremlin erkent dreiging na droneaanvallen Moskou: dit weten we nog meer

De afgelopen week was Moskou drie keer doelwit van droneaanvallen. Het lijkt er steeds meer op dat Oekraïne achter deze aanvallen zit. Het Kremlin erkent nu dat er dreiging is. Wat zeggen de droneaanvallen over de kwetsbaarheid van Rusland?

De eerste droneaanval op Moskou vond plaats op 3 mei. Er doken opmerkelijke beelden op van twee explosies boven het Kremlin, in het hart van de Russische hoofdstad.

Rusland wist het zeker: dit was een directe aanval van Oekraïne op president Vladimir Poetin. Oekraïne wees die beschuldiging van de hand. "Wij vallen Poetin of Moskou niet aan", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in reactie op de vermeende aanval. "We vechten alleen op ons eigen grondgebied."

Drie maanden later en zes aanvallen op Moskou verder doet Kyiv een stuk minder geheimzinnig over de droneaanvallen. "Geleidelijk aan keert de oorlog terug naar het grondgebied van Rusland, naar zijn symbolische centra en militaire bases", zei Zelensky zondag na een aanval op een gebouw in het zakencentrum van Moskou. "En dat is een onvermijdelijk, natuurlijk en absoluut gerechtvaardigd proces."

Zelensky's adviseur Mykhailo Podolyak zei zelfs meer droneaanvallen van "onbekende aanvallers" achter Russische verdedigingslinies te verwachten.

Oekraïne heeft zelf nooit direct een aanval opgeëist. Dat is vermoedelijk uit angst voor vergeldingsaanvallen. Die kwamen dinsdag alsnog. Een paar uur na Zelensky's opmerkingen landden er twee Russische raketten op burgerdoelen in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van de president. Zes mensen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond.

Oekraïne moet voorzichtig zijn met aanvallen op Russisch grondgebied vanwege zijn westerse bondgenoten. Die bondgenoten, en dan vooral de Verenigde Staten, staan niet te springen om aanvallen op Moskou. Westerse landen willen het risico dat hun wapens worden ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied zo klein mogelijk houden.

Het is een van de belangrijkste redenen voor de VS om geen langeafstandsraketten aan Oekraïne te leveren. Als die worden ingezet op Russisch grondgebied, loopt de NAVO het risico direct bij het conflict betrokken te raken.

Volgens The New York Times zijn er wel aanwijzingen dat Oekraïne achter de droneaanvallen zit. Zo zijn zeker drie gebruikte drones van Oekraïense makelij en voert Kyiv de productie van eigen drones op.

Ook de doelwitten van de aanvallen kunnen zorgvuldig door Kyiv uitgekozen locaties zijn. Er werden ('s nachts) kantoorgebouwen geraakt in plaats van appartementencomplexen. Als Oekraïne net als Rusland openlijk inzet op burgerdoelen, kan dat op termijn de steun uit het Westen doen afbrokkelen.

Hoewel bij de aanvallen niemand om het leven kwam en de vergeldingsacties bloediger zijn, heeft Oekraïne wel baat bij de aanvallen. Het brengt de oorlog voor veel Russen een stuk dichterbij en toont aan dat het land wel degelijk kwetsbaar is. Sommige aanvallen vonden plaats op een steenworp afstand van het belangrijkste militaire hoofdkwartier- daar waar de grote beslissingen over de oorlog in Oekraïne worden genomen.

De aanvallen tonen ook zwaktes in de Russische luchtverdediging aan. De afstand tussen de frontlinie in Oekraïne en Moskou is honderden kilometers, maar Oekraïense drones zijn er meerdere keren in geslaagd die afstand onopgemerkt te overbruggen.

Door de aanvallen erkent het Kremlin dat er een dreiging is in Moskou. Dat zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dinsdag na de tweede aanval op de hoofdstad in drie dagen tijd.

Voorheen werd nog wel gedacht dat de Russische regering zelf achter de aanvallen zat. Een theorie was dat het Kremlin de ontploffingen in scène zou zetten, bijvoorbeeld om de noodzaak van een nieuwe rekruteringsronde te benadrukken.

Maar het effect is vooral dat Moskou zijn eigen kwetsbaarheid toont. Daarmee lijkt het er steeds meer op dat Oekraïne achter de aanvallen zit.

De droneaanvallen kunnen de besluitvorming van de Russische legerleiding beïnvloeden. Als meer Russische hoofdkwartieren en militaire infrastructuur worden aangevallen, is de aandacht van de Russische legerleiding verspreid. Elke aanval op Moskou leidt tot onzekerheid over waar de volgende plaatsvindt.

Die zorgen binnen het leger leidden af van de situatie aan het front. Een klein voordeel voor Oekraïne, dat verder vecht tegen een overmacht aan wapens, materieel en mankracht. Het recent ingezette tegenoffensief verloopt vooralsnog stroef.