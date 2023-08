Deel vluchtelingen uit Oekraïne mag zich langer aanmelden voor terugkeerplan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een kleine groep vluchtelingen uit Oekraïne mag zich nog langer aanmelden voor de regeling waarbij Nederland ze helpt met de terugkeer naar hun thuisland. Deze groep derdelanders hebben geen Oekraïens paspoort, maar waren hier voor bijvoorbeeld werk of studie.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, vluchtten ook mensen die daar tijdelijk woonden het land uit. In eerste instantie werden zij hetzelfde behandeld als vluchtelingen met een Oekraïens paspoort en kregen ze tijdelijke bescherming. Sinds eind vorig jaar moeten de zogeheten derdelanders de normale asielprocedure in als ze naar Nederland komen.