Doden en mensen onder het puin na Russische raketaanval op Kryvyi Rih

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zeker twee personen zijn maandagochtend omgekomen bij een Russische raketaanval op gebouwen in Oekraïne. Meerdere mensen zouden nog onder het puin liggen.

Rusland vuurde maandagochtend twee raketten af op Kryvyi Rih, een stad in de regio Dnipropetrovsk. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er zeker twee doden zijn gevallen.

Een van de gebouwen telde vier verdiepingen. Daar was een onderwijsinstelling gevestigd. Het andere gebouw was een woontoren van negen verdiepingen.

Volg het nieuws over de oorlog Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Zelensky condoleerde nabestaanden en veroordeelde de aanval via sociale media. "De vijand heeft de afgelopen dagen onze steden, stadscentra, burgerdoelen en woningen hardnekkig aangevallen. Maar deze terreur zal ons niet bang maken of breken. We werken en redden onze mensen."