Oekraïense drones treffen hart van Moskou, paus wil graandeal terug

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Poetin die herhaalt dat hij openstaat voor vredesbesprekingen, Oekraïense drones die tot aan Moskou reiken en een oproep van de paus.

Terwijl het tegenoffensief van de Oekraïeners op eigen grond een tandje is bijgestoken, zien we ook steeds vaker speldenprikjes aan de Russische kant van de grens. Zo ook zondag, toen er volgens het Russische ministerie van Defensie tientallen Oekraïense drones werden neergehaald.

Op basis van informatie van Russische zijde lijkt het alsof er twee doelen waren: Moskou en de Krim. In de Russische hoofdstad werden twee gebouwen beschadigd door drones. Een bewaker zou daarbij gewond zijn geraakt. Dit gebeurde in het zakendistrict van Moskou, op een paar kilometer van het Rode Plein. Vanwege de aanval werd het vliegverkeer op luchthaven Vnukovo even stilgelegd.