Oekraïne zet reserves in voor lange en dodelijke weg naar het zuiden

Het Oekraïense offensief in het zuiden en oosten van het land is afgelopen week intensiever geworden. De hevigheid van de strijd om de eerste Russische verdedigingslinies in het zuiden laat zien dat de Oekraïners een monsterklus moeten klaren. Een overzicht.

De Russen hebben zich ingegraven in een netwerk van meerdere linies, dat zich op sommige plekken aan het front over 30 kilometer uitstrekt. Bij de doorbraak van een linie kunnen ze zich makkelijk terugtrekken naar de volgende, doorgaans een paar kilometer verderop.

Het is moeilijk om een goed en volledig beeld te krijgen van het strijdverloop. Een oorlog is chaotisch en veranderlijk. Snippers informatie die naar buiten komen zijn vaak niet door een onafhankelijke partij te bevestigen.

Lukt dat wel, bijvoorbeeld door analyse van video- of satellietbeelden, dan kunnen de ontwikkelingen die ze laten zien flink achterlopen op de actualiteit.

Dit is wat we wél weten over het strijdverloop in de drie verschillende focusgebieden (assen) van het Oekraïense offensief in de afgelopen dagen.

1. Zuidwestelijke as, richting Melitopol

Andere belangrijke plekken: Orikhiv, Robotyne, Tokmak

Amerikaanse overheidsbronnen zeggen dat de langverwachte hoofdaanval van het Oekraïense offensief zich in deze richting afspeelt. Oekraïne voerde op 26 juni een grootschalige aanval met tanks en pantservoertuigen uit ten zuiden van Orikhiv in de provincie Zaporizhzhia. Die brak door de Russische verdediging ten noordoosten van het dorp Robotyne, ongeveer 10 kilometer verderop.

Russische bronnen melden dat daar zwaar wordt gevochten, maar de Oekraïners de grote aanval met voertuigen niet hebben voortgezet. Dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Analisten hebben nog geen helder beeld van de Oekraïense vorderingen.

Robotyne is een halte op de weg naar Tokmak, een stad (ooit zo'n 30.000 inwoners) die door de Russen is veranderd in een fort. Dat bewaakt weer de route naar Melitopol, na Mariupol de grootste stad van het bezette zuiden. Als Oekraïne die kan terugveroveren, kan het de Russische landbrug naar de Krim afsnijden.

Matthijs le Loux is buitenlandverslaggever voor NU.nl Matthijs volgt onder meer de oorlog in Oekraïne.

2. Zuidelijke as, richting Berdiansk

Andere belangrijke plekken: Staromaiorske, Staromlynivka, Mariupol

De grootste bevestigde Oekraïense vordering van afgelopen week is de bevrijding van Staromaiorske, een dorp dat in betere tijden iets meer dan achthonderd inwoners had.

Dat is vooral belangrijk als onderdeel van de eerste verdedigingslinie van de Russen. Die is met de inname doorbroken, na weken van gevechten. De oprukkende Oekraïners kregen zware Russische artilleriebeschietingen en luchtaanvallen te verduren. Van Staromaiorske is weinig meer over.

"De strijd om dit dorp was moeilijk en lang", schreef de Oekraïense 35e Brigade in een verklaring. "Elke centimeter bevrijd grondgebied werd betaald met bovenmenselijke inspanning." Soldaten van de eenheid poseerden met de Oekraïense vlag in het dorp voor een video die verscheen op de sociale media van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Volgens de Oekraïense militair analist Oleksandr Kovalenko moet nu Staromlynivka volgen, een iets groter dorp op minder dan 5 kilometer naar het zuiden. "Dat dient echt als bolwerk voor de Russische bezetters, het centrum van de tweede verdedigingslinie in dit gebied", zei hij tegen het Oekraïense persbureau RBC.

Het uiteindelijke Oekraïense doel in deze richting is de bezette havenstad Berdiansk op de kust van de Zee van Azov. Als de Oekraïners die heroveren, betekent dat ook een breuk in de verbinding tussen Rusland en de Krim.

3. Oostelijke as, richting Bakhmut

Andere belangrijke plekken: Andriivka, Klishchiivka

Veel deskundigen denken dat de Oekraïners op deze as vooral proberen de Russen te verleiden tot de inzet van meer manschappen en materieel. Dat zou de Russische verdediging op de twee zuidelijke assen kunnen verzwakken. Dat neemt niet weg dat de herovering van Bakhmut een belangrijke symbolische overwinning zou zijn voor Oekraïne.

Rusland nam de controle over die stad eind mei over na een slopende belegering van tien maanden. De Oekraïense strijdkrachten hebben sindsdien langzaam maar gestaag terrein gewonnen op de flanken van de stad. Dat kan op den duur leiden tot een gedeeltelijke omsingeling van de Russische verdedigers in Bakhmut zelf.

Afgelopen week trokken de Russen zich terug uit het dorp Andriivka, ten zuiden van de stad. Oekraïense troepen zouden zich nu richten op het nabijgelegen Klishchiivka. Als ze dat heroveren, hebben ze een goed uitgangspunt om een belangrijke snelweg ten oosten van die twee dorpen in handen te krijgen. Die loopt dwars door Bakhmut.

Oekraïense soldaten van de 3e Aanvalsbrigade zoeken dekking tijdens een vuurgevecht in de buurt van Bakhmut. Foto: Reuters

Grote push of geen grote push

Kyiv houdt zich doorgaans zorgvuldig op de vlakte over de vorderingen van de Oekraïense strijdkrachten, tenzij er een sprekende overwinning kan worden gevierd, zoals in Staromaiorske. De Oekraïense regering stelt hoogstens dat geen sprake is van de 'hoofdaanval van het offensief' en dat de strijd verloopt zoals in de afgelopen weken het geval was.

Veel analisten zien wel duidelijk een nieuwe fase aanbreken in het offensief. Hun belangrijkste argument: eenheden die Oekraïne tot nu toe in reserve hield, worden ingezet in het zuiden.

Een legerkorps dat daar in actie is gekomen, het 10e, zou oorspronkelijk de Russische hoofdlinie aanvallen, nadat een ander korps de verdedigingslinies ervoor had ingenomen. Het 10e korps komt nu helpen in de strijd om de eerste linies. Dat is een duidelijk teken dat Oekraïne probeert vooruitgang te forceren en het moeizaam verlopende offensief nieuw leven in te blazen.