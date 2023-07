Oekraïens offensief stuit na veelbelovend begin op Russische verdediging

Delen via E-mail

Het Oekraïense tegenoffensief heeft moeite met de Russische verdedigingslinies. Volgens commandant Oleksandr Tarnavskyi worstelen zijn troepen om voorbij de mijnenvelden en versterkte verdedigingsposten te komen. Vooral de door het Westen geleverde tanks en pantservoertuigen hebben het zwaar te verduren.

Verschillende Leopard-tanks en Amerikaanse Bradley-gevechtsvoertuigen werden beschadigd of vernield in de eerste dagen van het offensief. Dit gebeurde ten zuiden van Orikhiv, in de provincie Zaporizhzhia.