Oekraïne zet 'hoofdaanval' in en lijkt enkele Russische linies te breken

Oekraïne is begonnen aan de "hoofdaanval" van het tegenoffensief. Volgens Amerikaanse experts zijn meerdere Russische verdedigingslinies in het zuidoosten van Oekraïne doorbroken.

Dat de Oekraïners hun tegenaanval hebben opgeschroefd, blijkt volgens experts van het Amerikaanse Institute for the Study of War uit verklaringen van Russische bronnen en satellietbeelden. Met die aanval zouden ze al meerdere linies bij Orikhiv, in de regio Zaporzhzhia, hebben doorbroken.