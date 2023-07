Oekraïne zet hoofdaanval in en lijkt door eerste Russische verdediging te breken

Oekraïne is begonnen aan de hoofdaanval van het tegenoffensief. Volgens analisten zijn enkele van de vooruitgeschoven eerste Russische verdedigingsposten aan het front in het zuidoosten van het land doorbroken. De Russische tegenstand is fel.

Amerikaanse overheidsbronnen melden dat de Oekraïners hun militaire reserves hebben ingezet. Die bestaan uit onder meer troepen die zijn getraind in het Westen en de modernste westerse tanks en pantservoertuigen die Oekraïne bezit. Er wordt zwaar gevochten.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) meldt op basis van Russische bronnen en satellietbeelden dat Oekraïne meerdere van de eerste Russische verdedigingsposten heeft overlopen. De Russen hebben een uitgebreid netwerk van verdedigingslinies, dus de Oekraïners staan voor een grote uitdaging.

Het zwaartepunt van de Oekraïense push ligt ten zuiden van Orikhiv, in de provincie Zaporizhzhia. Dat is de meest westelijke van de drie aanvalsrichtingen waar Oekraïne de aanval heeft ingezet in de vijf weken na de start van het offensief.

Oekraïense troepen hebben zich op die drie punten langzaam maar gestaag een pad door Russische mijnenvelden en andere obstakels gebaand. Tegelijkertijd bestookten de Oekraïners doelen als Russische commandocentra en munitieopslagplaatsen om de Russische logistiek te verstoren.

Het doel van die operaties was om zwakke punten te creëren die kunnen worden uitgebuit tijdens de hoofdaanval die nu van start is gegaan.

2:45 Afspelen knop Hoe Rusland Oekraïeners martelt en loopgraven laat graven

Zelensky wil 'binnenkort' successen van tegenoffensief delen

De Oekraïense regering is altijd terughoudend met het bevestigen van militaire ontwikkelingen zoals de start van de hoofdaanval. Ook nu hield president Volodymyr Zelensky zich op de vlakte. "Vandaag behaalden onze jongens aan het front heel goede resultaten", zei hij woensdagavond tijdens een televisietoespraak. "Later meer details."