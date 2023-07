VS erkent Internationaal Strafhof niet, maar wil wel helpen met Ruslandonderzoek

De Verenigde Staten gaan het Internationaal Strafhof in Den Haag bewijs voor Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne leveren.

Het bevel komt rechtstreeks van president Joe Biden, melden onder meer The New York Times en CNN. Omdat de VS geen verdragsstaat is en tot dusver niet heeft samengewerkt met het Internationaal Strafhof (ICC), omschrijven Amerikaanse media het initiatief als "historisch".