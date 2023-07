Rusland breidt dienstplicht uit: mannen tot dertig jaar kunnen opgeroepen worden

Binnenkort kunnen mannen in Rusland tot en met hun dertigste worden opgeroepen voor militaire dienst. Het Russische lagerhuis, de Doema, stemde dinsdag in met een wet die dat regelt. Ook breidt Rusland de steun aan huurlingenlegers uit.

Vanaf 1 januari kunnen Russische mannen tussen de 18 en 30 jaar opgeroepen worden voor een jaar verplichte militaire dienst. Tot nu toe lag die leeftijdgrens op 27 jaar. Het hogerhuis in Rusland moet officieel ook nog instemmen, maar dat is een formaliteit.

Met de nieuwe wet kunnen er veel meer mannen verplicht worden om zich aan te sluiten bij de Russische strijdkrachten. De dienstplicht geldt in Rusland alleen voor mannen. Wie wordt opgeroepen, moet minstens een jaar in militaire dienst komen.

De oorlog in Oekraïne kost aan veel Russische militairen het leven. Het exacte aantal doden is niet bekend, maar het is duidelijk dat het er veel meer zijn dan het Kremlin van tevoren had gedacht. Dienstplichtigen kunnen volgens de Russische wet niet naar het buitenland gestuurd worden om te vechten. In de praktijk gebeurt dat regelmatig wel, en ook steeds vaker sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Ze worden vooral gestuurd naar de Oekraïense provincies die door Rusland illegaal zijn ingelijfd.