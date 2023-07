Rusland meldt droneaanvallen op kantoorgebouwen in Moskou

In het centrum van Moskou zijn maandagochtend twee kantoorgebouwen getroffen door drones. Niemand raakte gewond.

Er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Het is niet duidelijk wie daarachter zit. Kyiv eist hoe dan ook nooit de verantwoordelijkheid op van aanvallen in Rusland. Zo ontkende Kyiv in mei achter een droneaanval op het Kremlin te zitten.