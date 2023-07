Dode na zoveelste aanval op Oekraïense stad Odesa, Zelensky wil wraak

De Oekraïense havenstad Odesa is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw het doelwit geworden van een Russische aanval. Daarbij viel een dode en raakten negentien mensen gewond. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zweert wraak op de "Russische terroristen".

Bij de aanval is ook de Transfiguratiekathedraal in de stad geraakt. Het bouwwerk, een van de belangrijkste en grootste kathedralen van Odesa, is fors beschadigd. "De verwoesting is enorm, de helft van het dak is weg", zegt aartsdeken Andriy Palchuk tegen persbureau AP. "Met Gods hulp zullen we het herstellen", zegt Palchuk, die direct na het interview in tranen uitbarstte.