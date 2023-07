Zelensky in week van dodelijke aanval: 'Krimbrug is militair doelwit'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt de Krimbrug als een militair doelwit te beschouwen. De brug werd maandag getroffen door een dodelijke droneaanval, en Rusland wijst Oekraïne aan als schuldige.

De 18 kilometer lange brug is een prestigeproject van de Russische president Vladimir Poetin. Hij liet de brug bouwen na zijn illegale annexatie van de Krim in 2014. Een jaar later, toen de de oorlog tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger in het oosten van het land was losgebarsten, begon de bouw. Sinds 2018 is de Krimbrug in gebruik.