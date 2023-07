MH17-veroordeelde Igor Girkin aangehouden door Russische politie

Igor Girkin, de Russische oud-militair die door Nederland werd veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17, is door de Russische autoriteiten gearresteerd. Het is nog onbekend waarom. Hij zou kritisch zijn geweest op het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Girkins advocaat bevestigt de arrestatie na een bericht van zijn echtgenote dat rondging op Telegram. "Ik weet niets over de verblijfplaats van mijn man. Hij heeft geen contact met me opgenomen."

Ze zou van vrienden hebben begrepen dat Girkin beschuldigd wordt van extremisme. Girkin zou de laatste tijd kritisch zijn geweest op het regime van president Vladimir Poetin. Hij bekritiseerde Poetin en Defensieminister Sergei Shoigu over het verloop van de Russische invasie van Oekraïne.

In een van zijn recentste berichten op sociale media riep hij om het vertrek van Poetin. "Dit land zal niet nog eens zes jaar overleven met deze laffe middelmaat aan de macht." Eerder dit jaar kondigde Girkin aan dat hij de politiek in wilde.

Volgens het Belarussische oppositiekanaal Nexta heeft iemand van de Wagner Group deze week een klacht tegen Girkin ingediend. Girkin zou donaties voor het huurlingenleger hebben opgehaald, maar de opbrengst zou niet bij Wagner zijn beland.

Girkin in Nederland veroordeeld tot levenslang

Girkin wordt internationaal gezocht vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarbij kwamen de 298 inzittenden van een Boeing 777 om het leven. 196 van hen waren Nederlanders.

In november werd hij samen met twee andere Russen door een Nederlandse rechter veroordeeld tot levenslang voor de moord op 298 inzittenden. De rechter achtte hem als hoogstgeplaatste militair eindverantwoordelijk voor de crash. Maar omdat Rusland geen onderdanen aan Nederland uitlevert, ontliep het drietal hun straf.