Grote uitdagingen en hoge kosten: Oekraïens offensief kruipt vooruit

Het Oekraïense zomeroffensief in het zuiden en oosten van het land is in zijn vijfde week. Tot nu toe vallen de resultaten tegen: de Russische verdediging is effectiever dan verwacht en elke meter terreinwinst wordt duur betaald met Oekraïens bloed. Ondanks die uitdagingen is de strijd nog niet gestreden.

De Oekraïense regering geeft toe dat het offensief moeizaam gaat en veel inspanning vereist. Kyiv hoopte dat de Russen zich minder goed hadden ingegraven dan het geval blijkt.

De Oekraïense strijdkrachten vallen nog steeds aan in drie hoofdrichtingen en vorderen daarbij langzaam. Inmiddels heeft Rusland in het noordoosten een tegenaanval ingezet, in de richting van Kharkiv, maar die weet nog niet veel terrein te winnen.

Van opmars naar uitputtingsslag

Aan het begin van het offensief probeerde Oekraïne door de Russische verdedigingslinies te breken, onder meer met westerse tanks en pantservoertuigen. Daarbij werden zulke zware verliezen geleden, dat de benadering werd bijgesteld.

Niet alleen de enorme mijnenvelden, loopgraven en goed ingestelde artillerie zijn een probleem voor de oprukkende Oekraïners. De Russische commandostructuur is ook effectiever dan voorheen, waardoor duidelijk is wie in welke situatie de lakens uitdeelt en wat ieders rol is. Commandoposten en munitie-opslagen worden beter verstopt voor of verdedigd tegen Oekraïense aanvallen.

Wat een snelle opmars moest worden, is nu eerder een uitputtingsslag, waarin artillerie weer een hoofdrol speelt. De hoop is dat de verdedigingslinies van de Russen zo murw kunnen worden gebeukt en hun logistiek zo kan worden verstoord, dat een doorbraak mogelijk wordt. De Oekraïense munitievoorraden slinken daardoor in een rap tempo.

Het recente besluit van de VS om controversiële clustergranaten aan Oekraïne te geven, heeft meer te maken met het overbruggen van een dreigend munitietekort dan met hun nut op dit slagveld, zeggen deskundigen.

Matthijs le Loux is buitenlandverslaggever voor NU.nl Matthijs volgt onder meer de oorlog in Oekraïne.

'Geen gehaktmolen-tactieken'

Terwijl de kanonnen bulderen, stuurt Oekraïne kleine groepen infanterie naar voren, waaronder genietroepen die mijnen onschadelijk kunnen maken. Soldaten die op hun buik voortschuifelen zijn minder kwetsbaar dan gepantserde mijnenruimers, waarvan Oekraïne er niet veel heeft. Maar hun voortgang is traag en Russische artillerie, drones en helikopters eisen nog steeds veel slachtoffers.

"Wij kunnen geen gehaktmolen-tactieken gebruiken, zoals de Russen doen", zei de Oekraïense minister van Defensie, Oleksii Reznikov, recent tegen The Washington Post. "Voor ons zijn de levens en de gezondheid van onze soldaten het belangrijkst. Daarom is het onze taak om successen te behalen aan het front, terwijl we levens beschermen."

Oekraïne maakt niet bekend hoeveel militairen sneuvelen of gewond raken. Toch is duidelijk dat die aantallen groot zijn. De Amerikaanse analist Dmitri Alperovitch vertelde recent hoe hij op een station in Kyiv zo'n vijftig ambulances zag arriveren om gewonde militairen van de trein te halen. Dat was nog een "goede dag", hoorde hij van een verpleegkundige.

Nieuwe manier van vechten en weinig luchtsteun

De Amerikaanse generaal John Sims wees erop dat de Oekraïense troepen nieuw materieel en nieuwe tactieken moeten gebruiken, "terwijl ze worden beschoten en gebombardeerd" en tussen talloze mijnen staan. Een paar honderd meter tot een kilometer per dag oprukken "kost enorm veel inspanning", zei Sims.

De Oekraïners moeten op het strijdveld wennen aan de zogeheten 'combined arms'-benadering. Die militaire doctrine houdt in dat verschillende legeronderdelen (zoals infanterie, tanks, artillerie en luchtmacht) op een flexibele manier samenwerken en elkaar ondersteunen.

Negen Oekraïense brigades (van elk drieduizend tot vijfduizend manschappen) hebben westerse training en materieel gekregen om op die manier te vechten. Het blijft alleen een uitdaging om grote veranderingen in de praktijk te brengen, na slechts vijf weken tot twee maanden oefenen.

Daar komt bij dat Oekraïne geen overwicht (superioriteit) in de lucht heeft. Dat is een belangrijke pijler van de combined arms-doctrine. In het beste geval zouden verdedigingslinies zoals de Russische uitgebreid worden bestookt vanuit de lucht, voordat er überhaupt een grondsoldaat naar voren zou worden gestuurd. Dat verklaart waarom Oekraïne zo graag westerse F16's en andere straaljagers wil ontvangen.

Het is wel de vraag of relatief kleine aantallen van die jets een doorslaggevend verschil zouden maken. Analisten wijzen erop dat de Russische luchtverdediging aan het front zeer geavanceerd is. Bovendien arriveren de eerste westerse toestellen waarschijnlijk niet op tijd om te worden ingezet tijdens dit offensief.

Oekraïens offensief kan nog beide kanten op

Het is te vroeg om te concluderen dat het Oekraïense zomeroffensief is mislukt. Het land heeft zijn militaire reserves nog niet ingezet voor een grote push. Als de Russische verdediging langs de 600 kilometer aan actieve frontlinie zwakke plekken laat zien en Oekraïne die uitbuit, kan het beeld in theorie snel kantelen.

De Russische verdedigingslinies in het zuiden en oosten van Oekraïne zijn vooralsnog effectief, maar dat betekent niet dat de Russen geen problemen ervaren. Regelmatig duiken op sociale media video's op van Russische militairen die klagen dat ze bijna geen voorraden of soldij ontvangen en hun commandanten onkundig of corrupt zijn. Ook verschillende hooggeplaatste officieren en Russische militaire bloggers uiten openlijk kritiek op de manier waarop de oorlog wordt gevoerd.

Een doorbraak kan op zich laten wachten. Neem bijvoorbeeld Operation Overlord, de invasie van Normandië in 1944, die begon op D-day. De geallieerden hadden twee maanden nodig om door te stoten naar de rest van Frankrijk.

De Oekraïense strijdkrachten staan voor reële uitdagingen en er zullen in Kyiv moeilijke beslissingen moeten worden genomen over de voortzetting van het offensief, maar de strijd is ver van gestreden. "Dit is moeilijke oorlogsvoering: het is heel ruig terrein en ze liggen constant onder vuur", concludeerde de Amerikaanse generaal Sims. "Als je dat in aanmerking neemt, zijn hun vorderingen best opmerkelijk."