Prigozhins toekomst is onzeker, comeback in Oekraïne niet uitgesloten

Bijna een maand geleden begon het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin een kortstondige opstand tegen het Kremlin. Lange tijd vernamen we niets van Prigozhin, maar woensdag dook hij ineens op. Welke rol is er weggelegd voor Prigozhin en zijn Wagner Group?

Kort nadat de huurlingentroepen rechtsomkeert maakten en hun opmars richting Moskou afbraken, kondigde het Kremlin aan dat Wagner-baas Prigozhin naar Belarus zou vertrekken. Drie dagen later zei de Belarussische president Alexander Lukashenko dat Prigozhin was gearriveerd in zijn land.

Maar inmiddels is duidelijk dat Prigozhin daar niet was. Hij was in Rusland, waar hij vijf dagen na de opstand een topoverleg met Vladimir Poetin had. Daar bespraken de Russische president, de Wagner-baas en enkele topcommandanten van beide legers de toekomst van de Wagner Group.

Wat er precies werd besloten, is niet bekend. Maar het is duidelijk dat Wagner voorlopig niet zal terugkeren in Oekraïne. "Wagner is meer dan alleen wat ze in Oekraïne hebben gedaan", zegt Rusland-deskundige Han Bouwmeester. "Ze zitten in Syrië en in Afrika, waar ze ook Russische belangen behartigen. Daar heeft Rusland baat bij, dus Poetin is er niet op uit om Wagner compleet te ontbinden."

De Wagner-opstand Al maanden voor de opstand lag Wagner-baas Prigozhin overhoop met de Russische legerleiding en het ministerie van Defensie. Hij klaagde onder meer over een gebrek aan munitie voor zijn huurlingenleger.

Op vrijdagavond 23 juni kwam Prigozhin in opstand tegen de Russische regering. In korte tijd nam Wagner de strategische plaats Rostov aan de Don in, waarna zijn troepen in hoog tempo optrokken naar Moskou.

In de avond van zaterdag 24 juni besloot Prigozhin na onderhandelingen met Poetin om rechtsomkeert te maken. Ineens was de opstand voorbij.

Wagner op andere plekken aanwezig

In plaats daarvan lijkt Rusland de Wagner Group voor nu in stukken op te breken. Poetin heeft tijdens het topoverleg geprobeerd de macht van Prigozhin in te perken door de leiding over Wagner van hem af te pakken.

Dinsdag arriveerden enkele honderden Wagner-strijders in Belarus om daar troepen te trainen. Ook vertrokken er vorig weekend een paar honderd strijders naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar het huurlingenleger al vijf jaar met de regering meestrijdt tegen rebellen. In ruil voor die hulp, die vaak gepaard gaat met mensenrechtenschendingen, ontvangt Wagner bijvoorbeeld waardevolle rechten op de minerale rijkdommen van zo'n land.

En Prigozhin dan? Hij dook woensdag ineens op in een video op zijn Telegramaccount, waarin hij bevestigde dat Wagner zich komende tijd met andere missies dan die in Oekraïne zal bezighouden. Daarvoor was hij wekenlang niet in het openbaar verschenen.

De Wagner-baas was voor de opstand al bang dat zijn rol was uitgespeeld. Prigzohin eiste het vertrek van Defensieminister Shoigu en legerchef Gerasimov. Hij vreesde dat Poetin hem op hun aanraden zou offeren en de Wagner-huurlingen zou opnemen in het reguliere leger.

Hoe Wagner in Belarus de spanning tussen Poetin en Lukashenko opvoert

Comeback Prigozhin in Oekraïne niet uit te sluiten

Nu is de toekomst van Prigozhin ongewis. Hij lijkt in ieder geval harde vergelding van Poetin te ontlopen. Volgens de Russische wet zou de Wagner-baas jarenlang de cel in kunnen gaan, omdat huurlingenlegers verboden zijn in Rusland. Dat Wagner grotendeels werd betaald en aangestuurd door het Kremlin zou geen belemmering vormen bij een showproces. Volgens de ongeschreven regels van Poetins regime kan een plotselinge dood Prigozhin elk moment treffen.

Voorlopig lijkt Prigozhin zich te realiseren dat het beter is om even in de luwte te blijven. Maar een comeback in Oekraïne is nooit ver weg. Bouwmeester: "Ik sluit het absoluut niet uit. Het zal misschien niet al de komende weken of maanden gebeuren, maar wees niet verrast als hij toch op de een of andere manier weer terugkeert."

De huurlingenleider lijkt in ieder geval precies het tegenovergestelde van zijn doel te hebben bereikt. Volgens deskundigen is het onwaarschijnlijker geworden dat defensieminister Shoigu en legerchef Gerasimov het veld zullen ruimen. Het zou een nieuwe klap voor de autoriteit van Poetin zijn, als hij de eis van opstandeling Prigozhin zou inwilligen.

Poetin staat in eigen land 'onder druk'

En het is al niet al te best gesteld met het gezag van Poetin sinds de opstand. Richard Moore, hoofd van de Britse inlichtingendienst MI6, zei deze week tegen Politico dat Poetin in eigen land "onder druk" staat vanwege zijn afhandeling van de kwestie-Prigozhin. "Prigozhin begon als verrader bij het ontbijt. Bij het avondeten was hij vergeven en een paar dagen later werd hij uitgenodigd om op de thee te komen", vatte Moore de situatie treffend samen.

Ook binnen het leger rommelt het. Majoor-generaal Ivan Popov bekritiseerde de gang van zaken openlijk: "Terwijl de Oekraïense troepen niet door onze verdedigingslinies kwamen, lukte het een hoge commandant om ons van achter aan te vallen." Een Russiche voormalig inlichtingenofficier schreef dat een complete uiteenvalling van het leger "slechts op steenworp afstand" is.