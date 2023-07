Krimbrug dag na dodelijke aanval weer open voor autoverkeer

Een dag na de dodelijke aanval op de brug die het schiereiland de Krim met het Russische vasteland verbindt, rijden er weer auto's. Een van de twee rijbanen is weer open, meldt de Russische regering.

Voor nu is slechts één rijbaan open, omdat de andere in de nacht van zondag op maandag zwaar beschadigd raakte door een aanval. Op beelden is te zien hoe een deel van het wegdek naar beneden zakt.

Rusland hoopt dat het verkeer snel weer gebruik kan maken van beide rijbanen. Maar dat duurt mogelijk nog tot september. Het ministerie van Transport benadrukt dat er geen schade is aan de steunpilaren en constructie van de brug.

De brug was in de nacht van zondag op maandag doelwit van wat de Russische regering in eerste instantie een "noodgeval" noemde. Het verkeer op de brug werd stilgelegd en het werd al snel duidelijk dat er twee doden waren gevallen. Daarna bleek het te gaan om wat de Russen "een terroristische aanval" noemen.

Gezin op vakantie slachtoffer van aanval

De dodelijke slachtoffers waren een echtpaar dat op weg naar vakantie was, meldt BBC News. Hun dochter zat ook in de auto en raakte gewond. Na het incident lag al het verkeer tijdelijk stil, maar het treinverkeer werd maandagochtend alweer opgestart.

Rusland beschuldigt Oekraïne en het Westen ervan achter de aanval te zitten. Later op maandag kondigde Moskou aan zich uit de graandeal met Oekraïne terug te trekken. Die deal is essentieel voor de wereldwijde voedselvoorziening. Het Kremlin ontkent dat het laten klappen van die deal iets met de aanval op de Krimbrug te maken heeft.