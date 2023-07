Wat nu? Vijf vragen over de geklapte graandeal tussen Rusland en Oekraïne

Rusland heeft besloten de graandeal met Oekraïne niet te verlengen. Waar bestond die precies uit, waarom is hij geklapt en hoe moet het nu verder? Vijf vragen over de graandeal.

1. Hoe kwam de graandeal tussen Oekraïne en Rusland tot stand?

Oekraïne is een van de grootste exporteurs van tarwe, gerst, mais en zonnebloemen (voor zonnebloemolie). Na de Russische invasie in februari 2022 werden de Oekraïense havens aan de Azovzee en de Zwarte Zee geblokkeerd door de Russische marine. Dat zorgde er onder meer voor dat zo'n 20 miljoen ton aan graan lag opgeslagen in Odesa en nergens naartoe kon.

De voedselprijzen schoten wereldwijd omhoog. Verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, die sterk afhankelijk zijn van de import van Oekraïens graan, kwamen in de knel. Volgens de Verenigde Naties werden 47 miljoen mensen in 38 landen bedreigd door honger.

Na bemiddeling door de VN en Turkije tekenden Oekraïne en Rusland in juli 2022 de overeenkomst 'Initiatief voor het Veilig Transport van Graan en Voedselwaren uit Oekraïense havens'. Die wordt meestal kortweg de (Zwarte Zee-)graandeal genoemd.

2. Wat hield de graandeal in?

Er kwam een veilige corridor voor vrachtschepen die Oekraïens graan, andere voedselwaren en (grondstoffen voor) kunstmest vervoerden. Die was 575 kilometer lang en 5,5 kilometer breed en liep van en naar de havens Odesa, Chronomorsk en Yuzhne/Pivdennyi.

Turkije controleerde de vrachtschepen, om te voorkomen dat die bijvoorbeeld wapens vervoerden. De naleving van de afspraken werd in de gaten gehouden door de VN.

In een aparte overeenkomst zegde de VN ook toe dat de export van Russische landbouwproducten en (de grondstoffen voor) kunstmest niet zou worden gehinderd. Die werd vrijgesteld van de westerse sancties tegen Rusland.

Rusland trok zich eind oktober 2022 tijdelijk terug uit de deal. Het Kremlin beweerde, zonder bewijzen, dat Oekraïne een grote droneaanval op de havenstad Sebastopol had gelanceerd vanaf een vrachtschip in de veilige corridor. Enkele dagen later stapte Rusland weer in.

3. Wat waren de effecten van de deal?

Op 1 augustus 2022 vertrok het eerste schip onder de voorwaarden van de deal. Tussen die datum en medio juli van dit jaar vertrokken er volgens de VN ruim elfhonderd schepen. Die vervoerden in totaal zo'n 33 miljoen ton graan en andere landbouwproducten naar meer dan veertig verschillende landen.

Ongeveer een derde van die Oekraïense export ging naar landen met lage of middeninkomens, zoals Egypte en Soedan. Ongeveer de helft ging naar landen met hoge inkomens, zoals Italië en Nederland. Maar volgens de VN zorgde ook de export naar landen uit die laatste categorie dat de wereldwijde voedselprijzen binnen de perken bleven.

Sinds het tekenen van de graandeal daalden die voedselprijzen met zo'n 20 procent, blijkt uit VN-cijfers.

4. Waarom is de graandeal nu geklapt?

Oorspronkelijk zou de deal elke 120 dagen worden verlengd. Rusland besloot in de lente van dit jaar voor verlengingen van steeds zestig dagen. De recentste termijn liep maandag af. Moskou liet weten niet te willen verlengen: Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat de overeenkomst maandag "de facto" tot een einde kwam.

Volgens Rusland zijn de bestaande afspraken niet genoeg om ervoor te zorgen dat Russische landbouwproducten en kunstmest ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. Daarop hebben westerse landen geen beperkingen ingesteld, maar Moskou zegt dat andere sancties ervoor zorgen dat internationale banken, rederijen en verzekeraars geen zaken meer met Rusland kunnen doen.

President Vladimir Poetin klaagde bovendien al langer dat er niet genoeg Oekraïens graan in armere landen terechtkomt. Slechts 3 procent, zei de Russische president. Dat percentage is onzin, maar Poetins klacht laat zien dat er ook een propagandagevecht gaande is tussen zijn land en Oekraïne: wie kan met recht beweren de (armere) wereld te voeden?

Rusland ontkent dat het klappen van de deal iets te maken heeft met een dodelijk incident op de Krimbrug in de nacht van zondag op maandag. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de brug, maar volgens Moskou zit Oekraïne erachter.

5. Wat nu?

Turkije gaat met Rusland in gesprek over de graandeal. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei te hopen dat Poetin bijdraait.

Oekraïne werkt al langer aan alternatieven voor de graandeal. Het land wil meer graan uitvoeren via de rivier de Donau en breidt de transportcapaciteit die daarvoor nodig is uit. Dat is wel duurder dan export via de Zwarte Zee, dus Oekraïense boeren zullen minder geld krijgen voor hun gewassen.

De schok voor het wereldwijde voedselsysteem zal kleiner zijn dan die van kort na de invasie vorig jaar. De hoeveelheid goederen die onder de graandeal werd vervoerd, was al flink afgenomen voordat Rusland de stekker uit de overeenkomst trok.