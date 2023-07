Rusland trekt zich terug uit de graandeal: wat betekent dat?

Oekraïne is een belangrijke graanproducent. Toen in februari vorig jaar de oorlog uitbrak, kon het land geen producten meer exporteren. Dat dreef de voedselprijzen wereldwijd tot recordhoogtes.

Hoewel het altijd gaat over één graandeal, zijn het eigenlijk twee losse deals. Zowel Rusland als Oekraïne heeft een deal gesloten met Turkije en de Verenigde Naties, omdat de Russen en de Oekraïners niet met elkaar in zee willen.

Zonder deal zitten we niet gelijk zonder brood. In Nederland en de rest van Europa kunnen we ons graan ook uit andere landen halen. Het nadeel daarvan is dat de inkoopprijs hoger is dan van het graan uit Oekraïne.