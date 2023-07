Twee doden door 'noodgeval' op Krimbrug, speculaties over aanval

Op de belangrijke brug die schiereiland de Krim verbindt met het Russische vasteland heeft vannacht een "noodgeval" plaatsgevonden. Daarbij zijn twee doden gevallen. Zowel in Rusland als in Oekraïne wordt gespeculeerd over een aanval op de brug.

Naast de twee doden raakte een kind gewond. Zij ligt momenteel op de intensive care in een ziekenhuis in de Russische stad Temryuk.

Het zou gaan om de dochter van de twee overledenen, meldt de gouverneur van de Russische regio Belgorod. Dat is vermoedelijk de regio waar het gezin vandaan kwam.

De Russische gouverneur Sergei Aksyonov meldt via Telegram dat een noodsituatie zich heeft afgespeeld bij de 145e pilaar onder de brug. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. De Russen zeggen het incident te onderzoeken. Op beelden op sociale media is te zien dat een deel van het wegdek omlaag is gezakt.

Mogelijk explosies

Er zijn verschillende berichten dat er explosies bij de brug hebben plaatsgevonden, maar dat kunnen internationale media nog niet bevestigen. Een Telegramkanaal dat in verband wordt gebracht met het Russische huurlingenleger Wagner Group meldt dat er in de nacht van zondag op maandag twee aanvallen op de brug zijn gedaan.

Het Russische ministerie van Transport bevestigde maandagochtend dat er schade is aan de weg op de brug. Ook zouden de pilaren beschadigd zijn. Autoriteiten benadrukken dat een inspectie van de situatie nog bezig is.

Aksyonov roept reizigers op de Krimbrug te vermijden. Persbureau Reuters meldt dat de brug momenteel niet wordt gebruikt door verkeer.

De schade aan de brug is aanzienlijk. Foto: AP

Oekraïense media melden dat Kyiv de brug aanviel

De vraag is nu of Oekraïne mogelijk iets te maken heeft met het "noodgeval" op de Krimburg. Rusland wijst direct naar "het terroristische regime in Kyiv".

De ogen zijn nu gericht op Ruslands houding ten aanzien van de onderhandelingen over een verlening van de graandeal met Oekraïne. Die vinden vandaag plaats en zijn cruciaal voor de wereldwijde voedselvoorziening. Een Russische parlementariër riep het Kremlin op om de deal niet te verlengen vanwege de gebeurtenissen op de Krimbrug.

Het Oekraïense leger wijst Rusland zelf als mogelijke schuldige aan. Opvallend genoeg melden twee Oekraïense media wél dat Kyiv een aanval op de brug heeft uitgevoerd. Zij schrijven op basis van anonieme bronnen dat de Oekraïense geheime dienst SBU in samenwerking met de marine een aanval uitvoerde met zogeheten oppervlaktedrones.

Mochten de Oekraïners inderdaad iets met de situatie op de brug te maken hebben, zullen ze dat waarschijnlijk niet snel toegeven. Daarmee zouden ze een Russische vergeldingsactie uitlokken.

Oekraïne wil Krim heroveren

Russische autoriteiten meldden zondagochtend dat hun luchtafweertroepen en militaire vloot acht Oekraïense drones hebben onderschept boven de haven van de stad Sebastopol op de Krim. De hoogste Oekraïense generaal Valeri Zaloezjny liet dit weekend in een interview met The Washington Post weten nog altijd van plan te zijn om de Krim te heroveren.

De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, werd in 2014 geannexeerd door Rusland. De brug tussen de Krim en de Russische regio Krasnodar is voor de Russen van enorme strategische waarde. De brug is een belangrijke logistieke schakel voor troepen die vechten in de Oekraïense regio Kherson.

De situatie van maandagochtend doet in ieder geval denken aan oktober vorig jaar, toen een deel van de brug instortte als gevolg van een ontploffing. Die werd veroorzaakt door een bom in een vrachtwagen. Volgens Moskou zat Oekraïne toen achter die aanval, maar Kyiv heeft dat nooit officieel toegegeven.