Wat er is bereikt op de NAVO-top: 'Het is een springlevende alliantie'

Een grote verrassing aan het begin, wat Oekraïense onvrede en vooral veel eenheidsvertoon. NU.nl blikt terug op de jaarlijkse NAVO-top in Vilnius met twee deskundigen. Dit waren hun hoogtepunten.

1. De Zweden-twist

Een van de belangrijkste ontwikkelingen kwam eigenlijk op de avond voor aanvang van de top, zegt Adája Stoetman, onderzoeker Europese veiligheid en defensie bij Instituut Clingendael.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg maakte bekend dat Turkije zijn verzet tegen de toetreding van Zweden staakt. Door de harde opstelling van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in aanloop naar de top hoopten weinig commentatoren daar nog op.

"Dat leidde echt tot een jubelstemming in Vilnius", zegt Stoetman. "Ik had een diner in het hotel van de Zweedse premier Ulf Kristersson. Hij werd met luid applaus en gejuich onthaald." De Turkse draai ontlokte Stoltenberg de constatering: "De top is al historisch voordat-ie begonnen is."

Een kanttekening is dat het Turkse parlement nog wel akkoord moet gaan. Stoetman: "Er valt niet uit te sluiten dat er nog hobbels op de weg komen. Met Erdogan weet je het nooit."

2. Oekraïne: niet óf maar wannéér bij de NAVO

"Een paar weken geleden, een paar dagen zelfs, was het nog een open vraag of Oekraïne NAVO-lid zou worden", zegt Kathleen McInnis, NAVO-expert bij het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een prominente denktank in Washington. "Nu is het niet meer de vraag óf, maar wannéér dat gebeurt. Die politieke horde is genomen."

De lidstaten hebben ook laten zien dat ze Oekraïne zullen blijven bijstaan als de oorlog een kwestie van de lange adem wordt. Stoetman: "De NAVO-landen willen allemaal langdurige steun, zowel militair als economisch en humanitair." Die boodschap zal ook Moskou hebben bereikt, waar wordt gehoopt dat de westerse steun op de lange termijn zal slinken.

De NAVO zegde onder meer meerjarige structurele militaire steun toe. Langs de lijn kwamen de G7-landen (VS, Canada, VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan) met vergelijkbare beloftes. Frankrijk en Duitsland kondigden nieuwe wapenzendingen aan, die onder meer zullen bestaan uit langeafstandsraketten en pantservoertuigen.

'Venijnige' zin in gezamenlijke verklaring

Toch was het in Vilnius niet een en al harmonie. Oekraïne hoopte dat er meer in het vat zat, bijvoorbeeld een officiële uitnodiging om lid te worden.

"Ik denk dat sprake was van verwachtingsinflatie", zegt McInnis. "Oekraïne zit midden in een intense grondoorlog. Je kunt begrijpen hoe urgent dat is en de verwachtingen dan wat hooggespannen kunnen raken."

De belangrijkste zin uit de gezamenlijke verklaring van de NAVO-lidstaten op dinsdag in Vilnius luidt: "Wij zullen in een positie zijn om Oekraïne uit te nodigen het bondgenootschap te betreden als de bondgenoten het erover eens zijn en aan de voorwaarden is voldaan."

"Venijnig", noemt Stoetman die. Je haalt er niets concreets uit. "Er schijnt in door dat de bondgenoten het niet eens zijn over de voorwaarden en het wanneer van een Oekraïens lidmaatschap."

De Baltische staten en Polen maakten zich wel hard voor een uitnodiging, maar dat sentiment werd niet breed gedeeld. "Een aantal grote NAVO-landen was er voordat de top begon al heel duidelijk over: Oekraïne kan niet lid worden zolang er een actieve oorlog woedt", zegt Stoetman. Niemand weet hoelang dat zal duren, dus dat staat het opstellen van een duidelijk tijdschema in de weg.

Ergernis over en weer

President Volodymyr Zelensky was er niet blij mee. Nog voordat de verklaring de deur uitging, schreef hij op Twitter dat hij het "absurd" vond dat zijn land geen duidelijk tijdspad kreeg voorgespiegeld.

De woede van Zelensky leidde tot merkbare ergernis bij sommige van zijn bondgenoten. Amerikaanse functionarissen lieten weten dat de VS wel wat dankbaarheid verdient voor de tientallen miljarden dollars aan steun. De Britse defensieminister Ben Wallace vertelde hoe hij na een elf uur durende autorit naar Kyiv meteen een boodschappenlijst met wapens ontving. "We zijn Amazon niet."

Zelensky draaide bij. Hij liet weten toch tevreden te zijn met de resultaten van de top. Een "heel noodzakelijk en betekenisvol succes", zei hij. Al was een concrete NAVO-uitnodiging voor zijn land "optimaal" geweest.

3. Meest uitgebreide militaire plannen sinds Koude Oorlog

De lidstaten keurden in Vilnius ook omvangrijke militaire plannen goed waar jaren aan is gewerkt door NAVO-militairen. "Dat traject liep al toen Oekraïne werd binnengevallen, maar de oorlog heeft natuurlijk wel een heel grote rol gespeeld", zegt Stoetman.

"Dit is heel erg belangrijk. Ze hebben alles een nieuwe lik verf gegeven", zegt McInnis. "En als je de militaire plannen wijzigt, heeft dat veel invloed op hoe de strijdkrachten van de lidstaten worden georganiseerd en hoe ze te werk gaan. Het is een grote verandering ten opzichte van wat de NAVO de afgelopen dertig jaar heeft gedaan."

De geheime plannen beslaan volgens ingewijden ruim vierduizend pagina's, met gedetailleerde instructies over waar elke militaire eenheid naartoe moet en welke taken daar moeten worden uitgevoerd.

Er zijn plannen voor drie regio's binnen Europa: de Noord-Atlantische oceaan en de Oostzee, Centraal-Europa (van de Baltische staten tot de Alpen) en de Middellandse Zee. Die kennen elk hun eigen veiligheidsuitdagingen.

Rusland en terrorisme zijn grootste dreigingen

"De plannen passen heel goed bij de 360-gradenbenadering", legt Stoetman uit. "Je kijkt in een cirkel om je heen om de belangrijkste veiligheidsdreigingen aan te wijzen." Voor de NAVO zijn dat Rusland en terrorisme. "In Oost-Europa is Rusland de grootste dreiging, maar in Zuid-Europa zijn er meer zorgen over bijvoorbeeld terrorisme en migratie."

De grootste concrete verandering volgens de Clingendael-deskundige is dat er veel meer troepen beschikbaar zullen komen voor de NAVO. "Dat gaat van 40.000 naar 300.000 militairen die binnen 30 dagen klaar kunnen staan." Daarnaast moeten nog eens vijfhonderdduizend militairen binnen 180 dagen kunnen worden ingezet.

Meedoen is meebetalen

Ook hebben de lidstaten de zogeheten 2-procentsnorm wat dwingender gemaakt. Die houdt in dat elke lidstaat minstens 2 procent van zijn bruto nationaal product moet uitgeven aan defensie. Was dat eerder een soort streefpercentage, nu is iedereen akkoord dat 2 procent het minimum wordt.

"Het is moeilijk te benadrukken hoe belangrijk dat is voor politici en beleidsmakers in de VS", zegt McInnis. Amerikanen ergeren zich er al jaren aan dat hun Europese bondgenoten de VS de kar laten trekken. "De Republikeinse senator Thom Tillis zei in Vilnius bijvoorbeeld dat hij veel vertrouwen heeft in de NAVO, behalve op dit punt."

NAVO is verenigd en weer helemaal relevant

Op voorhand van de top in Vilnius was al duidelijk dat één doelstelling boven alle anderen ging: eenheid uitstralen. De Turkse draai wat betreft Zweden was een vroeg succes en de Oekraïense onvrede een uitdaging. Stoetman maakt de balans op. "De NAVO wilde duidelijk maken dat alle lidstaten achter de gemaakte afspraken staan" zegt ze. "Die boodschap is absoluut overgekomen."