Rusland zet reeks luchtaanvallen door: Kyiv voor derde nacht op rij bestookt

De Oekraïense hoofdstad Kyiv is voor de derde nacht op rij aangevallen door Russische drones. In de nacht van woensdag op donderdag kwam daardoor zeker één persoon om het leven. Vier anderen raakten gewond.

Bij de droneaanvallen raakten meerdere gebouwen beschadigd. Er brak brand uit in onder meer een flatgebouw. De slachtoffers raakten gewond door neervallende brokstukken op verschillende plekken in de stad.

De aanval begon rond 1.30 uur plaatselijke tijd. Het luchtafweergeschut was actief en op verschillende plekken in de stad werden explosies gehoord. De legerleiding in Kyiv spreekt van een "massale aanval". Volgens de autoriteiten maakten de Russen gebruik van tien Shahed-drones uit Iran. Die kwamen uit verschillende richtingen aangevlogen. Alle drones zouden uit de lucht zijn geschoten.

De Oekraïense luchtmacht is tevreden over de luchtverdediging. Die haalt meerdere drones en kruisraketten neer. Zo wist ze woensdag elf van de vijftien ingezette drones neer te halen. Daarbij vielen twee gewonden.

Deze maand voerde Rusland meerdere luchtaanvallen uit op verschillende steden en dorpen in Oekraïne. Daarbij overleden tientallen mensen.

Ook aan het front in Bakhmut wordt nog steeds flink gevochten. Daar is het Oekraïense tegenoffensief aan de gang. Oekraïense troepen zeggen langzaam vooruitgang te boeken en stukken land terug te veroveren. Tegelijkertijd wordt gemeld dat het leger zijn handen vooral vol heeft aan het tegenhouden van de Russische troepen.

