Oekraïne (nog) niet bij NAVO, maar Zelensky is wel blij met veiligheidsgaranties

Hoewel Oekraïne geen uitnodiging kreeg om lid te worden van de NAVO, is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tevreden met de nieuwe militaire steun en de veiligheidsgaranties die hem zijn beloofd tijdens de NAVO-top in Vilnius.

Eerder was Zelensky teleurgesteld, omdat zijn land geen concrete uitnodiging had ontvangen om lid te worden van de NAVO. Hij vond dat "absurd" en "zwak". Maar hij is blij met andere toezeggingen die Oekraïne heeft gekregen. "We kunnen stellen dat de resultaten van de top goed zijn", zei hij op de tweede en laatste dag van de topconferentie in Litouwen. Al was een uitnodiging volgens hem "optimaal" geweest.

Zelensky is tevreden over de veiligheidsgaranties die woensdag werden aangekondigd door zeven grote bondgenoten van Oekraïne. Die moeten ervoor zorgen dat het land zich kan verdedigen zolang het nog geen lid is van de NAVO.

De zogeheten G7, waartoe het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Canada en Japan behoren, presenteren een 'raamwerk voor veiligheidsafspraken' met Kyiv. Die moeten helpen bij het versterken van Oekraïne, zodat het zich zelfstandig kan weren tegen Rusland.

Binnen die afspraken kunnen bondgenoten van Oekraïne eigen toezeggingen doen om het land te versterken. Zo heeft Nederland al aangekondigd het land te willen helpen met F-16's en Patriot-luchtafweergeschut.

"Veiligheidsgaranties zijn zo belangrijk voor onze bevolking. Niet in plaats van de NAVO, maar op onze weg naar toetreding tot het bondgenootschap" , zei Zelensky. Volgens hem zijn de garanties een "belangrijk succes" voor zijn land.

0:51 Afspelen knop Zelensky schudt handen met Biden op NAVO-top

Geen concreet pad naar NAVO-lidmaatschap

De NAVO-lidstaten kwamen dinsdag met een verklaring over Oekraïens NAVO-lidmaatschap op de jaarlijkse top van het bondgenootschap. Ze spraken uit dat de "toekomst van Oekraïne bij de NAVO ligt". Oekraïne mag daarnaast een stap op weg naar een lidmaatschapsaanvraag overslaan. Eerder werd ook Finland en Zweden dat zogeheten Member Action Plan (MAP) kwijtgescholden.

Concreter dan dat werd de toezegging van de NAVO niet. Sommige lidstaten, zoals de VS en Duitsland, waarschuwden dat Oekraïne versneld de NAVO binnensluizen ertoe kan leiden dat de NAVO direct militair betrokken raakt bij de oorlog. Een meerderheid van de NAVO-landen is het erover eens dat de oorlog eerst moet eindigen.

Ook zijn er zorgen over Oekraïne die niet gaan over de oorlog. De Amerikaanse president Joe Biden liet voor de top al weten dat Oekraïne nog niet klaar is voor een lidmaatschap. Het moet volgens hem eerst meer democratiseren en corruptie beter bestrijden.

Tot grote teleurstelling van Oekraïne leverde de Vilnius-top geen duidelijke lijst met verbeterpunten op en blijft onduidelijk hoe het tijdspad naar een uitnodiging en een lidmaatschap eruit zal zien.