NAVO ziet nog geen Wagner-strijders in Belarus, ook geen huurlingen onderweg

De NAVO heeft geen enkele beweging gezien van de Wagner Group in Belarus, zei NAVO-topman Jens Stoltenberg dinsdag. Ook zijn er geen signalen van huurlingen die onderweg zijn.

"We houden de situatie nauwlettend in de gaten", zei Stoltenberg tegen journalisten voorafgaand aan de NAVO-top in Vilnius.

Polen verplaatste dit weekend ruim duizend militairen naar het oosten van het land. Dat deed het land vanwege toenemende bezorgdheid over de mogelijke aanwezigheid van Wagner-strijders in Belarus, een bondgenoot van Rusland. Als het huurlingenleger in Belarus is, kan dat tot verhoogde spanningen aan de grens leiden.

Eerder maakte de Belarussische president Alexander Lukashenko al bekend dat er nog geen huurlingen in zijn land waren. Hij had het huurlingenleger onderdak aangeboden. Uit satellietfoto's blijkt dat een verlaten militaire basis in Belarus was uitgebreid met honderden tenten. Volgens de NAVO zijn daar in de afgelopen drie weken nog geen Wagner-strijders verschenen.

Onduidelijk of Wagner-baas echt in Belarus is geweest

De Wagner Group kwam eind vorige maand in opstand onder leiding van Yevgeny Prigozhin, baas van het huurlingenleger. Nadat de opstand ten einde was gekomen, zouden de strijders naar Belarus vertrekken als zij zich niet wilden aansluiten bij de Russische krijgsmacht.

Volgens eerdere berichten zou Prigozhin daar als eerste heen zijn gegaan. Na een kort verblijf zou hij zijn teruggekeerd naar Rusland, waar hij in Sint-Petersburg verblijft. Het is niet duidelijk of Prigozhin echt in Belarus is geweest.

De huurlingen zouden hun leider naar Belarus volgen, maar dat is volgens de NAVO tot nu toe niet gebeurd. Als reactie op de mogelijke verplaatsingen van de Wagner Group naar de Russische bondgenoot verplaatst ook Oekraïne troepen naar het noordelijke grensgebied.

2:30 Afspelen knop Hoe Wagner in Belarus de spanning tussen Poetin en Lukashenko opvoert