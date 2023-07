Russen onder druk bij oplaaiende strijd rond Bakhmut, Oekraïne zou oprukken

De strijd om de Oost-Oekraïense stad Bakhmut is weer in alle hevigheid losgebarsten. De Britse inlichtingendienst meldt dat Rusland de stad met hand en tand verdedigt, maar dat de Oekraïense troepen oprukken.

De Britse autoriteiten geven militaire steun aan Oekraïne en komen dagelijks met een update over het verloop van het conflict. Uitspraken over ontwikkelingen op het slagveld zijn vaak lastig te verifiëren aan de hand van onafhankelijke bronnen, maar ook de analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War melden zaterdag dat Oekraïne successen geboekt lijkt te hebben in de strijd bij Bakhmut.