VS gaat overstag en levert controversiële clustermunitie aan Oekraïne

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Verenigde Staten gaan na lang wikken en wegen clustermunitie leveren aan Oekraïne. Hiermee willigen ze een langgekoesterde wens van Kyiv in. De VS hield een besluit hierover lange tijd af, vanwege het controversiële karakter van de wapensoort.

Clustermunitie valt in de lucht uit elkaar en laat tegelijkertijd honderden kleinere bommetjes los.

De Amerikanen wilden hier in eerste instantie niets van weten. Het wapen is controversieel, omdat gebruik doorgaans gepaard gaat met grote aantallen burgerslachtoffers, onder wie veel kinderen.

Eerder zei de regering van de Amerikaanse president Joe Biden te denken dat Oekraïne geen clusterbommen nodig had. Maar recent trok het Amerikaanse ministerie van Defensie een andere conclusie en draaide het beleid.

Oekraïense strijdkrachten stuiten op sterke Russische verdedigingslinies en goed ingegraven troepen. Hierdoor lukt het ze bijvoorbeeld in het oosten en zuiden van Oekraïne nog niet een doorbraak te forceren. Tegelijkertijd zijn de Oekraïense voorraden artilleriemunitie niet oneindig.

Clustermunitie kan in die situatie het verschil maken, denken de Amerikanen. De Amerikaanse staatssecretaris van Defensie Laura Cooper zei vorige maand dat de wapens "vooral nuttig zouden zijn tegen de ingegraven Russische posities".

Kyiv voert aan dat het verwikkeld is in een gevecht op leven en dood, tegen een vijand die op papier een groot militair overwicht heeft.

Volg de oorlog in Oekraïne Krijg een melding bij nieuws hierover Blijf met meldingen op de hoogte

Clusterbommen werden onder meer gebruikt in Afghanistan, tijdens de Golfoorlogen, de Joegoslaviëoorlog en de Vietnamoorlog.

In recente conflicten kwam 40 procent van de kleine bommetjes niet direct tot ontploffing. Zo'n 60 procent van de slachtoffers werd getroffen tijdens normale dagelijkse activiteiten. Een derde van hen was kind.

Volgens de Amerikanen ontploft in hun clustermunitie een groter deel van de kleine bommetjes.

Het gebruik van clustermunitie is verboden in meer dan honderd landen. De VS, Oekraïne en Rusland hebben dat verdrag rond clustermunitie niet getekend.