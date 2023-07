Wagner-baas Prigozhin is volgens Belarussische president terug naar Rusland

Yevgeny Prigozhin, de baas van het Wagner-huurlingenleger, is niet meer in Belarus. Volgens de Belarussische president Alexander Lukashenko is Prigozhin terug naar Rusland en verblijft hij in Sint-Petersburg.

Prigozhin zou eind juni naar Belarus zijn gereisd. Dat was een onderdeel van het akkoord dat een einde maakte aan de opstand van de Wagner Group tegen Rusland. Lukashenko zou hebben bemiddeld tussen Wagner en het Kremlin.

Het is niet duidelijk of Prigozhin echt in Belarus is geweest. Lukashenko meldde dat op 27 juni wel, maar de Wagner-baas vertoonde zich niet in het openbaar.

Zelfs als Prigozhin in Belarus is geweest, is hij dat volgens Lukashenko nu niet meer. "Prigozhin is in Sint-Petersburg. Hij bevindt zich niet meer op Belarussische grondgebied", zei de president donderdag op een persconferentie.

Belarus biedt momenteel onderdak aan Wagner-huurlingen. Het land zou zelfs speciale barakken hebben gebouwd om het huurlingenleger te huisvesten. Wagner vecht aan de zijde van Rusland in Oekraïne, dat direct ten zuiden van Belarus ligt.

Rusland kondigde eerder aan dat Prigozhin en zijn Wagner-huurlingen niet vervolgd worden voor hun opstand. De huurlingen konden kiezen tussen een contract tekenen bij het Russische leger of verhuizen naar Belarus.

2:30 Afspelen knop Hoe Wagner in Belarus de spanning tussen Poetin en Lukashenko opvoert