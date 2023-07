Rusland meldt dode en gewonden na Oekraïense aanval op bezette stad Makiivka

Oekraïne heeft dinsdagavond een aanval uitgevoerd op de door Rusland bezette stad Makiivka. Volgens het Oekraïense leger is daarbij een Russische militaire basis geraakt. De Russen bevestigen dat niet, maar melden wel 1 burgerdode en 36 gewonden.

Het Oekraïense leger toonde op Telegram beelden van een enorme explosie in de stad, die volgens de Oekraïners ontstond door de aanval op een Russische militaire basis. De explosie was volgens Kyiv zo krachtig doordat een brandstof- of munitiedepot is geraakt.