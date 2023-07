Zeker 31 gewonden onder wie 9 kinderen bij Russische beschietingen in Kharkiv

Bij Russische beschietingen in het noordoostelijke Oekraïense dorp Pervomaikyi zijn dinsdag zeker 31 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 9 kinderen.

Onder de kinderen zijn ook twee baby's. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht, meldt Andriy Yermak, hoofd van de staf van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Bij de beschietingen in de regio Kharkiv vlogen meerdere auto's in brand. Gebouwen van zeker acht verdiepingen raakten beschadigd. De ramen zijn ingeslagen en bomen zijn verkoold.

Volgens gouverneur van de regio Oleh Synehubov vonden de beschietingen rond 13.35 uur lokale tijd plaats. Via Telegram deelde hij meerdere foto's van de schade.

Moskou ontkent dat de aanval doelbewust op burgers was gericht. Bij de oorlog in Oekraïne belanden burgers vaker in de vuurlinie. Zo kwamen vorige week zeker dertien mensen om het leven nadat een drukbezocht pizzarestaurant in Kramatorsk was geraakt bij een beschieting.

Bij hoofdstad Kyiv worden regelmatig drones en raketten neergehaald. Ook Rusland meldt aanvallen op het eigen grondgebied. De Russische autoriteiten zeggen dinsdag zeker vijf drones te hebben neergehaald bij Moskou.