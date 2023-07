Doden en meerdere gewonden bij Russische aanval op Oekraïense stad Sumy

Bij een Russische droneaanval op de stad Sumy in het noorden van Oekraïne zijn maandag zeker twee mensen om het leven gekomen. Negentien anderen raakten gewond.

Een overheidsgebouw en twee appartementencomplexen raakten beschadigd. Het ging om een aanval met vier onbemande Iraanse drones, melden lokale autoriteiten.

Reddingswerkers zoeken naar mensen die misschien nog onder het puin liggen. In meerdere appartementen brak brand uit. Die is inmiddels geblust.

Na de aanval loeide het luchtalarm opnieuw in Sumy en de omliggende regio. De Oekraïense luchtmacht waarschuwde dat nieuwe drones onderweg zijn.

Er zouden zeker zeventien Iraanse drones in meerdere richtingen zijn gestuurd. Daarvan zijn er volgens Kyiv dertien neergehaald. Rusland heeft het aantal luchtaanvallen de afgelopen weken opgevoerd.

Meerdere gebouwen in Sumy raakten beschadigd. Foto: Reuters