Achter de oorlog: Inwoners Kramatorsk zijn kapot van zoveelste tragedie

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Het leed is groot bij de bewoners van het stadje Kramatorsk, waar vorige week een restaurant door een raket werd getroffen.

"Ik had die avond in dit restaurant een afspraak met een fotograaf, maar die werd op het laatst afgezegd", zegt Elmira (24) huilend. Ze zit op een stoel voor een gedenkplek naast het pizzarestaurant in Kramatorsk. Daar waar zij die avond had moeten zitten. De gedenkplek bestaat uit een rij zwart-witfoto's van tien slachtoffers, onder wie een veertienjarige tweeling. Ervoor liggen bloemen en zowaar ook een punt chocoladetaart.

Volgens Oekraïne vielen er twaalf doden en tientallen gewonden bij de raketaanval. Twee Nederlanders die door Oekraïne reizen met een patatkraam kwamen met de schrik en lichte verwondingen vrij. Maar Nikita had minder geluk. Hij kijkt je aan vanaf een van de zwart-witfoto's. Nikita was een vriend van Elmira.

"Hij werkte hier als kok. We hebben samen gestudeerd. Het was zo'n leuke, positieve jongen. Ik had hem 's ochtends nog gezien en we hadden afgesproken om maandag ergens wat rond te gaan hangen." Ze verbergt haar gezicht weer in haar handen.

Nieuwe mensen arriveren om bloemen te leggen. Zoals Olga. Ze slaat haar hand voor haar mond en begint te huilen. "Nee, ik kende hier niemand. Maar het is de zoveelste tragedie die deze stad treft. Het is maar een kleine stad, waar veel mensen elkaar kennen. Hier werkten vooral jonge mensen. Het was een van de beste plekken om te eten." Het restaurant was verder populair bij journalisten, hulpverleners en militairen.

Zwart-witfoto's van enkele slachtoffers van de raketaanval. Op de meest linkerfoto staat Nikita, die als kok in het restaurant werkte. Foto: Hans Jaap Melissen

Militair doelwit of toch een toevalstreffer?

Kramatorsk, aan de rand van het frontliniegebied bij Bakhmut, is vaker getroffen. Olga vertelt dat haar man vorig jaar april ooggetuige was van de raketaanval op het treinstation. Tientallen wachtende burgers kwamen toen om. "Hij heeft nog zijn best gedaan om mensen te helpen."

In Russische media wordt erop gewezen dat het restaurant in Kramatorsk een militair doelwit was, omdat er op dat moment ook militairen aanwezig waren. Plus Oekraïense en buitenlandse vrijwilligers. Videobeelden van net na de klap lijken dat te bevestigen. Maar de mensen die bij het monumentje stilstaan, vinden dat dit nooit zo'n aanval mag rechtvaardigen.

Ook vragen sommigen zich af of het wel een gerichte aanval was of misschien toch een toevalstreffer. Al zeggen de Oekraïense autoriteiten iemand te hebben gearresteerd die aan de Russen zou hebben doorgegeven dat er veel militairen bij het restaurant waren. Over dode of gewonde militairen is niets bekendgemaakt.

Sergei, een wat oudere man zegt: "Deze wijk is vaker beschoten. Iets hoger de heuvel op zat altijd een kantoor van de SBU (geheime dienst, red.), misschien dat ze dat steeds wilden raken." Hij gaat er net als andere omstanders van uit dat de raket uit de richting van Bakhmut kwam. "Zoals we dat steeds hebben gezien."

Elmira (24) herdenkt de slachtoffers van de raketaanval. Foto: Hans Jaap Melissen

'Bang? Ach, je leven wordt door het lot, door God bepaald...'

Voor Kramatorsk is het belangrijk dat het Oekraïense tegenoffensief succes heeft. Want daardoor kunnen de Russen de stad niet meer raken, in ieder geval niet meer met gewone artillerie. Maar onduidelijk is hoe succesvol dat offensief is of nog gaat worden. Iets verderop rijden net wat pantserwagens met ratelende rupsbanden weg bij het front, gevolgd door militaire pick-ups, busjes en ook gewone auto's met soldaten.

Zoals Igor. Hij stopt bij een tankstation dat is ingebouwd met zandzakken. "Ik ben artillerist. We vechten hier rond Bakhmut. Het is heel moeizaam. We hebben veel meer nodig. 152 mm granaten bijvoorbeeld. We krijgen van alles van verschillende landen, maar het is niet genoeg. We maken intussen wel vorderingen, maar elke stap die we zetten is heel zwaar."

Op zijn telefoon laat hij een foto zien van het artilleriegeschut - 'post-Sovjet' - waar hij mee werkt. Is hij trouwens niet bang dat juist ook dit tankstation, belangrijk voor de logistiek en altijd vol met militairen, een doelwit zal zijn, net zoals het restaurant iets verderop? "Je leven wordt door het lot bepaald. Door God, daar moet je je maar aan overgeven", zegt hij.

Intussen gaat in Kramatorsk alweer voor de zoveelste keer vandaag het luchtalarm. Harde knallen klinken even later, maar het is nog redelijk ver weg en het blijft onduidelijk wat er precies aan de hand is. Het luchtalarm speelt overigens nauwelijks meer een rol voor de inwoners van Kramatorsk. Mensen lijken zich drukker te maken over de stevige regenbui die de stad even later treft.

'We moeten leven met deze pijn'

Olga gelooft nog steeds dat Oekraïne de oorlog kan winnen. Een onderhandeling over een compromis ziet ze niet zitten. Ze vertrouwt de Russen niet. "We moeten leven met deze pijn. We kunnen mensen die dit hebben gedaan nooit vergeven." Ook Sergei denkt er zo over.

Intussen blijft Elmira heel lang bij de foto's van de slachtoffers zitten. En ze denkt na over hoe ze met haar eigen leven verder zal gaan. Ze is in het begin van de oorlog naar Berlijn gevlucht en was even een paar weken terug in Kramatorsk om familie en vrienden te zien. Ze twijfelt wanneer ze ooit definitief kan terugkeren naar haar thuisstad. "Of ik dat durf als de oorlog nog aan de gang is? Ik weet het niet. Het is zo'n moeilijke beslissing."

Terwijl bouwvakkers met veel lawaai puin uit het restaurant op de stoep bij elkaar gooien, zakt ze van haar stoel en knielt voor het monument. Voor een laatste groet aan Nikita, voor wie een eventuele vrede altijd te laat zal komen.