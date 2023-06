Russische topmilitair die mogelijk wist van Wagner-opstand zou gearresteerd zijn

De Russische topgeneraal Sergey Surovikin zou zijn gearresteerd voor zijn rol in de opstand van de Wagner Group afgelopen weekend. Dat meldt de onafhankelijke Russische krant The Moscow Times woensdag op basis van bronnen binnen het Russische ministerie van Defensie.

Eerder op woensdag meldde The New York Times dat Surovikin van tevoren wist dat Wagner in opstand zou komen tegen de Russische regering. De Amerikaanse krant baseerde zich op bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Het is nog onduidelijk of Surovikin Wagner-baas Yevgeny Prigozhin ook hielp de opstand voor te bereiden. Als dat zo is, betekent dat een nieuwe tegenslag voor het gezag van de Russische president Vladimir Poetin.

The Moscow Times is opgericht door de Nederlander Derk Sauer. De krant was een van de weinige onafhankelijke media in Rusland. Sauer vluchtte na de Russische invasie van Oekraïne naar Nederland.

Surovikin was als opperbevelhebber van het Russische leger een van de kopstukken tijdens de oorlog in Oekraïne. Afgelopen januari werd hij als legerleider vervangen door Valery Gerasimov.

Volgens militaire bloggers werd Surovikin zondag al gearresteerd. Dat was kort nadat Prigozhin en Wagner hun opmars hadden gestopt omdat ze een overeenkomst hadden gesloten met het Kremlin. Het Russische ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd.