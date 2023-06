Russische topgeneraal was mogelijk op de hoogte van Wagner-opstand

De Russische topgeneraal Sergey Surovikin zou op de hoogte zijn geweest van de Wagner-opstand tegen de Russische regering. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten tegen The New York Times

De bronnen zoeken nu uit of Surovikin ook hielp de opstand onder leiding van Yevgeny Prigozhin voor te bereiden. Sowieso roept het nieuws bij veel deskundigen de vraag op in welke mate Wagner-baas Prigozhin hulp kreeg bij zijn opstand van zaterdag.

Niets wijst erop dat ook andere Russische generaals mogelijk in het geheim Prigozhin hebben gesteund. Wel noemen veel Amerikaanse bronnen het onwaarschijnlijk dat de Wagner-baas zonder steun een opstand had aangedurfd.

Surovikin staat volgens The New York Times bekend als een gerespecteerde generaal, die zeker in het begin van de invasie nauw bij de Russische militaire strategie betrokken was.