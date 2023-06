Doden en gewonden bij Russische raketaanval op restaurant in Kramatorsk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een raketaanval op het centrum van de Oekraïense stad Kramatorsk zijn dinsdagavond zeker acht doden gevallen. Nog eens 56 mensen zijn gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Donetsk is een pizzeria geraakt waar veel mensen zaten te eten.

Het gebouw waarin het restaurant is gevestigd, is gedeeltelijk verwoest. Onder de gewonden is volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken ook een jong kind. Hij sluit niet uit dat er meer slachtoffers onder het puin liggen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.